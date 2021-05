Mamá y bebé sanos: el trabajo de las doulas

"Recibir almas al mundo y despedir almas del mundo, es mi misión en la vida", expresó Joy Margolis, doula, educadora prenatal, psicopedagoga y tanatóloga. Una doula es un apoyo para la mujer o pareja que está esperando a un bebé, explicó la experta para La Cadera de Eva.

Joy Margolis se dedica a atender la atención durante el embarazo, el parto, el post parto, la lactancia y al recién nacido. "Los partos pueden ser muy angustiantes", afirmó Joy, "cuando luchas con la labor de parto duele más, el dolor genera miedo y el miedo genera dolor".

Sin embargo, la mayoría de las mujeres y bebés deben poder nacer en un ambiente natural, sostiene Joy, y ejemplifica con el caso de los animales mamíferos que tienen a sus crías en ambientes naturales. No obstante, en el caso de los seres humanos, cuando existe cualquier mínima complicación "tenemos la oportunidad de estar en una institución o hospital para que expertos nos ayuden en el caso de cualquier emergencia'', sostuvo Joy.

"El período expulsivo puede pasar de media hora a dos horas. La idea es que no pujes si no tienes ganas de pujar, te dirían ya estás completamente dilatada entonces ponte a pujar, pero si el bebé está muy arriba no tiene sentido, porque el bebé aún no está listo", explicó Joy.

En estos casos menciona que para muchas mujeres es mejor caminar o cambiar de posición para abrir el camino del bebé, Joy preguntó: "¿Tú puedes hacer popo si no tienes ganas? No. Seguro lastimaras tu ano, es lo mismo, la idea es darle tiempo al cuerpo para que sienta la necesidad de pujar".

Por otro lado, Joy afirma la importancia de respetar el cuerpo de la mujer y permitirle que ella decida la posición con la que se sienta más cómoda, puede ser en cuatro puntos, en dos puntos, acostada, con una pierna levantada o en agua.

También contó que los partos humanizados son una forma maravillosa para que las mujeres puedan tomar las decisiones sobre su cuerpo y tengan la oportunidad de vivir el parto con la mayor comodidad posible; sin embargo, explicó que a lo largo de su experiencia ella prefiere trabajar en hospitales y no en partos en casa por si llegara a surgir alguna complicación.

Su trabajo como doula consiste en informar a los próximos padres para que vivan un embarazo, parto y post parto con la mayor cantidad de información y seguridad. Joy intenta abordar desde la parte emocional, hasta la preparación del parto, enseñar a pujar, el nacimiento, los primeros baños, la lactancia y sobre todo el cuidado de la pareja, porque muchas veces los padres se descuidan por cuidar a su bebé.

"La doula es tu fuerza, tu base, es tu aliada. Yo voy a hacer tu parto cómodo, mi única finalidad son mamá y bebé sanos", concluyó Joy.