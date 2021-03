Maestro denunciado por acoso intenta dar su versión

Felipe Montes, exprofesor del Tecnológico de Monterrey, fue señalado de acoso y abuso sexual. Las denuncias se hicieron mediante la organización Acoso en la U. Fue expulsado de la institución en 2017 por el rector David Garza .

El exprofesor quiso ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u posición al tratamiento de sus datos personales (ARCO), a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). La intención Montes era adqui

Las jóvenes que habían denunciado al profesor en Acoso en la U, posteriormente acudieron a la institución a hacer la acusación directa.

"Se hizo la investigación casi desde que se publicaron los testimonios y, al final, salió que eran ciertos. Las víctimas se presentaron en el Tecnológico de Monterrey, dieron la cara y sus pruebas... Por eso mismo el Tec, con las evidencias, pudo correr al profesor. Así no puede decir que esto fue despido injustificado", dijo una de las integrantes de Acoso en la U para Proceso en 2017.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, por responder fuera del tiempo establecido por el Inai, está en trámite una resolución de sanción hacia la organización.

En entrevista con el acusado, Felipe Montes, dijo para La Cadera de Eva que él no pidió el nombre de quienes lo denunciaron. "En mis solicitudes se puede ver. Lo segundo es que el Inai no da nombre de personas", señaló.

Aunque en la solicitud de transparencia que se le hizo a Acoso en la U, a la que tuvo acceso La Cadera de Eva se le solicita que entregue todos los comunicados, editoriales, publicación de cualquier tipo en cualquier medio, que cualquier otro miembro de la asociación haya hecho.

En el punto siete solicita, información sobre todo tipo de datos personales tratados, sobre todas y cada una de sus finalidades, nombre de las personas que intervienen en el tratamiento; en caso de transferencias, destinatarios, finalidades, la información personal transferida.

El acusado dijo conocer hace más de 10 años a las integrantes de Acoso en la U. Al preguntarle sobre las acusaciones en su contra. La respuesta de Montes fue que las alumnas se sumaron a las protestas del 8 de marzo. "Aprovecharon las movilizaciones de marzo para llamar la atención y recibir apoyo. Lo que les ha solicitado el Inai es lo que yo les he pedido", señaló Montes.

Cabe destacar que Agneris Sampieri, abogada de R3D enfatizó que este proceso, en el que el Inai solicita a las jóvenes de Acoso en la U emitir una respuesta a este profesor, no debió haber iniciado; ya que éste ya tenía antecedentes. Además, para Agneris parece que la Institución desconoce el contexto violencia contra las mujeres que se vive en el país. "Este proceso no tuvo que haber empezado porque existe una causal de improcedencia en las solicitudes, de acuerdo en el Art. 52 fracción IV de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares", dijo.

En cuanto a la postura de Montes, al emitir la solicitud explicó: "pedí los derechos ARCO tanto al Tec como el Inai. El Tec no me dio mis evaluaciones como maestro, nunca me han calificado mal, ni en la sección de comentarios ha habido algo cuestionable. Cuando alguien ha tenido una intención romántica, no lo he seguido y había preferido tener una amistad, hasta ahorita, yo había pensado que todo eso había salido bien. Ahora veo que hay rencor de dos personas".

"En mis comentarios de Facebook borro el nombre de la persona que me haya escrito una cartita de amor. Si alguien logra adivinar quien fue quien me la envío que por favor no le hagan pasar este infierno que he pasado yo", declaró el acusado.

La ola de denuncias sobre acoso y abuso sexual en el sector educativo cobró fuerza en 2019, con los tendederos de denuncia, lo que permitió visibilizar lo que pasa en el sector educativo, "algo a lo que no se le había dado la atención debida y que no es nuevo", dice en entrevista para La Cadera de Eva, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, Coordinadora Nacional de la RENIES.

Felipe comentó que fue motivado a meter su solicitud de transparencia para dejar de ser difamado y porque le han cancelado contratos con editoriales. "Quisiera que ya no me afecte tanto, que otro video, que otro comentario. No he tenido un montón de trabajos por culpa de eso, mi agente literaria me quitó el catálogo. He perdido oportunidades editoriales. Me estoy autoeditando. No le deseo esto a nadie", dijo.