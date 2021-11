Luna Bella cuenta su historia de abuso, "quiero que conozcan a la otra Luna"

La youtuber e influencer Mujer Luna Bella utilizó su canal para compartir su historia de abuso con su público. Con este video, Luna Bella busca que sus seguidores y seguidoras entiendan por qué es cómo es.

"Quiero decir mi verdad, quiero que conozcan la otra cara de la luna, quiero que vean el otro ser humano detrás de Luna Bela y porque mi vida corre peligro y quiero salvar la vida de dos niñas que corren riesgo".

Luna Bella decidió contar su historia en dos horas y quiso que todos sus seguidores conocieran quién es José Juan Meléndez Torres, su padre.

La creadora de contenido reveló que fue abusada sexualmente por su padre desde que ella tenía siete años y hasta que cumplió los 14.

Luna cuenta que estuvo amenazada por su agresor en todo momento. Dijo que teme por su vida. Su padre la amenazó de muerte después de que ella corriera a toda su familia de la casa que ella pagó para su construcción.

"NO SÉ QUÉ VAYA A PASAR"

"No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar", inició Luna Bella.

Su madre también fue víctima de violencia por parte de su padre, vivió violencia física y emocional hasta amenazarla de quitarle a sus hijos. Mujer Luna Bella cuenta que su agresor solía apostar y tomar bebidas alcohólicas.

La madre de Mujer Luna Bella no sólo vivió violencia por parte de su esposo, también de su suegra, quien la ofendía con la palabra "puta". La abuela también se convirtió en la agresora de Luna, la agredía por su color de piel y le decía que era "su esclava".

"¿Por qué hago este video? Porque quiero decir mi verdad... porque mi vida corre peligro y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia", anunció Mujer Luna Bella.

Luna explica que a partir de su video sus seguidores podrán entender su comportamiento. Algunos detalles de su vida vienen en su libro, pero otras cosas se las calló por miedo.





"Recuerdo una noche... estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ´si tú dices algo, mato a tu mamá´. Dije ´no, que no le pase nada a mi mamá... y me dejé tocar´", recordó en medio del llanto Mujer Luna Bella.

"Después de eso, todo fue más fácil, para él, porque él me tocaba cada vez que quería y me estuvo tocando desde mis 7 años hasta los 14, siempre amenazándome", agregó Luna Bella.

El agresor amenazó a Luna Bella por presentar una denuncia en su contra. Ella quería sacarlo de la casa que hizo ella. El agresor la amenazó de muerte y les envío un mensaje a su hermano.

"Después de días, este señor le mandó un mensaje a mi hermano y le dijo: ´Muy pronto nuestra vida va a cambiar, muy pronto quitaré del camino a quien no encaja y cuando yo quiera, si yo quiero, mando al otro lado a Verónica, cuando yo quiera la mato", comunicó Luna Bella.

Luna Bella decidió dejar su video como testimonio por si algo le llegara a pasar.