Los riesgos de practicar el sexo anal y cómo prevenirlos

¿Algunas vez has tenido la curiosidad de probar el sexo anal? ¿Se trata de una práctica sexual que llevas a cabo con regularidad? En cualquiera de los dos casos es necesario que conozcas cuáles son los riesgos de prácticar el sexo anal y las mejores formas para prevenirlos.

El ano tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, por lo que la estimulación anal suele traer consigo una sensación de placer particular. El sexo anal es una práctica sexual que para algunas personas resulta molesta o sucia, mientras que otras personas lo disfrutan ampliamente.

No tiene nada de malo buscar nuevas formas de experimentar placer sexual, probar y disfrutar del sexo anal es completamente válido para el disfrute de la vida sexual de cada persona. No obstante, como el sexo en general, es necesario conocer los riesgos de practicar el sexo anal y las formas de prevenir cualquier Infección de Transmisión Sexual (ITS), o cualquier lesión.

En esta nota queremos contarte sobre los riesgos más comunes de practicar el sexo anal y darte unos consejos para que los practiques con seguridad.

Los riesgos de practicar el sexo anal

El sexo anal todavía es un tabú, por lo que no siempre se encuenta tan facilmente información confiable sobre los riesgos de esta práctica sexual, que son varios. Si no se toman las precauciones correctas, las posibles consecuencias del sexo anal pueden ser:

ITS

El sexo anal sin protección potencializa la posibilidad de contagiarte de una Infección de Transmisión Sexual (ITS), algunas de las que se pueden transmitir por contacto anal desprotegido son: hepatitis, gonorrea, si´filis, herpes, y VPH.

Si existe contagio por Virus de Papiloma Humano y no se trata correctamente, es posible que se desarrolle ca´ncer anal.

Desgarros y lesiones

Los desgarros, las hemorragias y las lesiones son algunos de los riesgos del sexo anal, si no se tiene cuidado o la pra´ctica se realiza con demasiada fuerza es posible lesionarse.

Infecciones

Las infecciones son causadas por falta de higiene, por eso es importante limpiar bien el a´rea antes y despue´s del acto sexual.

Dolor

La penetracio´n puede causar dolor, es importante tener esto en cuenta para que la pra´ctica resulte lo ma´s placentera posible.

¿Cómo prevenirlos?

La precaucio´n ma´s importante es el uso de preservativo. A pesar de que no exista riesgo de embarazo con el sexo anal usar condo´n puede prevenir el contacto piel con piel y por lo tanto disminuye considerablemente el riesgo de contraer alguna ITS

Otras precauciones que debes tomar en cuenta son limpiar el a´rea antes de comenzar y al terminar, utilizar lubricante para evitar lesiones o desgarros, únicamente utilizar juguetes sexuales que estén diseñados para esa zona del cuerpo.









Con información de: Dr. Daniel Enciso