Los retos de ser madre durante la pandemia

“Hay maestros que no son así; hubo algunos que aun sabiendo la situación desde el principio de semestre, aun hablando con ellos y exponiendo mi situación, no logran entenderlo y también me han complicado un poco más la virtualidad al no ser empáticos. En este momento me encuentro en una situación así con una maestra que aun sabiendo que tengo un bebé y, a veces, debía apagar la cámara ha decidido que, si ella ve que está apagada, puede poner falta, y eso me puede llevar a tener una NA (No Aprobada). No deja que grabemos clases (sabiendo que hay 2 mamás en el grupo y que algunas compañeras no cuentan con buen internet) y dice reprobar justamente a las personas que no deberían estudiar psicología clínica, pues no tienen la capacidad. No entiende que muchas veces eso que llamamos ‘capacidad’ es el privilegio de tener la ayuda o el poder económico para poder facilitar el desempeño del estudiante”.