Los privilegios de los whitexicans vs una "cara morena"

Salma Hayek, protagonista de la película Marvel Studios "Eternales" compartió que se sintió conmovida tras ver "su cara morena" en la película. ¿Por qué razón?

En México el color de piel es un tema, sobre todo porque simboliza aspectos de desigualdad, como reportó el estudio de Oxfam "Por mi raza hablará la desigualdad".

En entrevista con el programa, Salma Hayek, originaria de Veracruz México dijo sentirse conmovida tras recordar su origen, dijo que no pudo contener las lágrimas de emoción tras ver su personaje en Eternals en la pantalla grande.

"Y me solté a llorar, se me salieron las lágrimas y dije ´¿qué pasó aquí?´ Ví mi cara morena en el traje de héroe y al ver mi cara, vi tu cara, vi la cara de todas las niñas; me di cuenta que se había abierto una puerta", dijo en la entrevista.

En México la televisión, el cine, y la mayoría de las artes visuales refuerzan la idea de que el hecho de tener atributos físicos europeos es sinónimo de belleza, del tema lo habló Mario Arriagada en Nexos, donde las personas morenas noa parecen en los anuncios publicitarios salvo que sean programas sociales.

El tema del colorismo también ha invadido la industria del cine. Los papeles protagónicos suelen darse a los actores de piel más clara, muchos de los cuales promocionaban productos para estas pieles, dijo Rashad Robinson, director ejecutivo de Color of Change Rashad Robinson.

Por ello, la aparición de Yalitza Aparicio en Roma, película de Alfonso Cuarón generó gran conmoción, ya que se estaba mostrando en la pantalla grande la historia de una parte de la población que ha sido segregada.

CIFRAS DE DESIGUALDAD

Una de cada tres personas de tez blanca pertenece al 25% más rico de México, un 52% más de los que son de tez morena, un 103% más de los que son tez oscura, apuntó la periodista Virí Ríos con datos de Oxfam.

Ya la periodista XX señaló que las personas de piel más claro tienen más oportunidades laborales y crecimiento profesional.

"El éxito en un país racista y clasista como México no se debe sólo al mérito, se debe también, tristemente, al tono de piel con el que nos tocó nacer", dijo la periodista.

Las estadísticas son claras, apuntó el estudio, en las tres dimensiones:

1, La condición de hablar una lengua indígena

2, Identificarse dentro de una comunidad indígena, negra o mulata

3, Tener el color de piel más oscuro

Resultan en probabilidades menores de avanzar en el sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o pasar a la parte más alta de la distribución de la riqueza.