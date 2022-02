Los peligros del amor romántico

No se trata de si crees en el amor o no, sino que sabemos que la idealización del amor se sigue perpetuando con la reproducción de ideas como "el amor es ciego", "si no se cela no te quiere" o "si no te ves bonita, vas a estar sola siempre". Estas ideas se reflejan en el comportamiento que tienes con tus vínculos afectivos.

Entonces ¿cómo se ve, se vive y se siente el amor verdadero? Para responder estas preguntas la activista, feminista y tallerista, Alejandra Collado, platica para El Podcast de Eva sobre qué es y qué no es el amor.

"Una definición de amor romántico tal cual podríamos encontrarla en varias autoras feministas" menciona la activista. Agrega que en estos textos feministas también podemos encontrar temas como la heterosexualidad obligatoria, la forma en la que el amor es interpretado en las distintas culturas, entre otros.

El punto en común es que la idea del amor romántico termina subordinando y oprimiendo a las mujeres, ya que, las relaciones heterosexuales son desiguales en razón del género.

"Sabemos que los hombres son criados y educados en un contexto que no es igual al nuestro. Por tanto, cuando llegamos al momento de tener un vínculo amoroso, esas desigualdades se expresan" menciona Alejandra.

Mitos del amor romántico

"Cuando hablamos del mito del amor romántico nos referimos a esa forma en que se ha construido el ideal del amor. En nuestros días, muchas veces llega a ser sinónimo de codependencia y relaciones tóxicas"

La forma en la que es expresado el significado que se le ha dado al amor, está bajo regímenes socioculturales que conocemos como mitos del amor romántico, según la activista feminista.

La socióloga española, Carmen Ruiz Repullo establece que este enorme ideal del amor romántico, podemos dividirlo en 4 partes:

El mito de los celos establece que si tu pareja no siente celos, es porque no te quiere.

El mito de la media naranja habla sobre percibir a tu pareja como una necesidad, es decir, que no se está completa sin la otra persona.

El mito de amar es sufrir y que el amor todo lo puede se refiere a la creencia de que las mujeres "deben resistir" y poner sus necesidades por debajo de las de sus parejas.

"La reproducción de estos mitos se encarga de perpetuar el sistema patriarcal, por lo que, se mantiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Hay una relación muy estrecha entre lo que conocemos como amor romántico y la violencia machista" afirma Alejandra Collado.

Romantizar el amor

Es importante recordar el origen de la palabra romántico que se remonta al movimiento artístico del romanticismo, dado en el periodo posterior a la Revolución Francesa entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX donde se aceptó la idea de que uno tiene derecho a la propia profesión como la propia pareja.

El problema surge cuando en la era contemporánea el concepto del amor romántico se vuelve modelo de conducta amorosa violenta que nos dice cómo debemos actuar y sentirnos, independientemente de la situación en la que estemos.

Lo peligroso surge cuando se crea dependencia emocional y se normalizan las acciones y conductas violentas, desde las más visibles como la violencia física, hasta las conductas machistas invisibilizadas, como la manipulación y el chantaje emocional.

Los celos pueden ser una arma peligrosa, pero no por sí solos. De hecho, los celos son una emoción como cualquier otra y surgen naturalmente cuando sentimos miedo o inseguridad respecto a nuestra persona, o en este caso, a perder a nuestra pareja. El problema viene cuando no sabemos gestionar esta emoción y empiezan las conductas agresivas.

Como dijo la socióloga Carmen Ruiz Repullo, en ningún momento los celos son señales de amor, solo de inseguridad y miedo.

Y claro, si desde la niñez nos bombardean con estos discursos, conforme vamos creciendo las actitudes violentas comienzan a aparecer, así empezamos a normalizar estas conductas.

