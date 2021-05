Los niños no necesitan a una mamá perfecta, sino a mamá feliz: Jimena Férez (Foto: Pexels)

"A mi me gusta la palabra empoderamiento porque más que sentirme empoderada, me encanta empoderar a otras mamás", compartió Jimena Férez en entrevista para La Cadera de Eva, quien es licenciada en educación preescolar, mamá de Javi y Mariana e integrante del equipo EnRedHadas.

Se ha visto a la maternidad como parte de la naturaleza de las mujeres, pero realmente no es así, porque esa es una decisión del día a día, explicó Jimena, quien se observa a sí misma como una flor, donde se coloca a ella en el centro y cada pétalo es una parte de su vida como sus hijos, su trabajo, su familia o sus amigas y amigos. "Mi flor jamás se vería perfecta sin cada uno de esos pétalos, pero no significa descuidar el centro, que soy yo".

Etiquetas de la maternidad

La comunidad de Jimena, Madre Hadisima, empezó hace cinco años, cuando estaba casada y sus hijos eran pequeños; después, se divorció; tuvo una nueva pareja y, actualmente es una mujer soltera y feliz. "Si algo he querido hacer es derribar el estereotipo de ´la mujer que por ser mamá tiene que aguantar todo de su pareja o del papá de sus hijos´", expresó Jimena, "porque muchas veces acomodamos un castillo imaginario o una expectativa de estar en familia".

"Cuando eres mamá sientes que la gente te etiqueta", Jimena resaltó que es común señalar a las mujeres como "la mamá de", "la mamá divorciada" o "la mamá que trabaja", olvidando ver a la persona y provocando cierto dolor, por esa razón, Jimena busca romper estos estereotipos. "Sí, soy mamá trabajadora; sí, soy mamá divorciada; sí, soy mamá, soy amiga, tengo familia, pero no me tengas lástima o me digas que difícil ha sido mi vida. Volteame a ver y di: mira qué fuerza, porque el camino se abre a las que se avientan".

Los aprendizajes de la maternidad

Jimena compartió que su maternidad se ha convertido en una maternidad sin expectativas, una maternidad donde el aprendizaje es día con día porque "muchas veces como mamá creemos que somos las maestras cuando realmente nuestro hijos lo son".

Se ha creído que las madres que son maestras o educadoras, como en el caso de Jimena, tiene la capacidad y herramientas de dominar la maternidad, pero lo cierto es, que son los hijos son los que llevan de la mano y muestran a través de sus ojos el desarrollo de la crianza, que puede cambiar de rumbo durante el proceso, afirmó Jimena.

"En la maternidad he aprendiendo a generar las herramientas que me ayuden a impulsar a mis hijos hacia donde ellos quieran ser impulsados, no hacia donde yo quiera que sean impulsados, porque nosotras estamos acompañándolos en el viaje, pero ellos nos enseñan"

Los gorros de la maternidad

"Me preocupa mucho que muchas de las mamás creemos que no llenamos el traje de la maternidad a la perfección", pero Jimena afirmó que este es un traje invisible que cada una forma en la cabeza.

"Hemos demostrado que las mamás podemos ser muchas cosas; podemos tener el gorro de chef, el gorro de enfermera o el gorro de maestra, pero en ocasiones, nos cuesta trabajo quitarnos todos los gorros y volver a ser nosotras mismas". Al final los hijos se van a ir y nosotras nos vamos a quedar, por lo tanto, Jimena se ha dedicado a compartir en su comunidad que las madres no se olviden. "Porque los hijos no necesitan a una mamá perfecta, necesitan a una mamá feliz", concluyó Jimena Férez.