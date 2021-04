Los mitos y realidades de embarazarse según el reloj biológico

¿Alguna vez te han presionado para que te embaraces a temprana edad? El "ya deberías embarazarte para que no seas una mamá añosa" es un comentario común que las mujeres reciben en su juventud. Esa presión está relacionada con la creencia de que existe un reloj biológico que indica cuándo deben embarazarse las mujeres.

La maternidad y la salud femenina relacionada con la reproducción está llena de mitos y prejuicios; sin embargo, la ciencia ha detectado la existencia de una edad que puede beneficiar el embarazo. Durante el Facebook Live "Mitos y verdades sobre ser madre según el reloj biológico", la doctora Marizta García Espinosa, quien es médica cirujano, especialista en Ginecología & Obstetricia y Subespecialista en Medicina Materno Fetal habló sobre la maternidad, el reloj biológico y la importancia de acudir a revisiones periódicas ginecológicas.

El reloj biológico ¿mito o realidad?

Maritza García, quien está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología & Obstetricia y el Consejo Mexicano de Medicina Materno Fetal, explicó para la audiencia de La Cadera de Eva que el reloj biológico sí existe, pero desde un punto de vista funcional:

"El reloj biológico de las mujeres desde un punto de vista funcional sí existe [...] Toda la evidencia científica indica que la edad ideal para embarazarnos va de los 25 a los 35" dijo la experta.

De acuerdo con la ciencia, en esa edad la probabilidad de que el embarazo se dé de forma espontánea es mayor, y hay menos posibilidad de presentar complicaciones durante el embarazo. Sin embargo, la ginecóloga explicó que la realidad actual de la reproducción ha cambiado de acuerdo al avance de las mujeres en la vida pública de la sociedad.

"La realidad es que las generaciones van cambiando. La incursión de las mujeres en el ámbito económico, político, profesional y social va en incremento, de tal forma que hoy la ginecobstetricia y la medicina materno-fetal han tenido que avanzar con la incursión de la mujer en todos los ámbitos. Hoy es muy frecuente que las mujeres busquemos el embarazo después de los 35 años", dijo.

Por otra parte, Maritza explicó que la existencia del reloj biológico como una ventana de fertilidad en la edad de las mujeres no significa que, pasando esa edad, no puedan embarazarse. Aunque la ventana reproductiva está catalogada hasta los 35 años, la especialista afirma que después de los 35 años las mujeres sí pueden embarazarse, aunque la probabilidad del embarazo de forma espontánea no es la misma que a los 25 años y la probabilidad de tener complicaciones es mayor.

El mito de la infertilidad por métodos anticonceptivos

De acuerdo con la experta, es un mito que los métodos anticonceptivos provoquen infertilidad en las mujeres después de ser utilizados por mucho tiempo. "Tienen un efecto, y este efecto después de que lo tomas cíclicamente, después de que lo suspendes, tienes efecto de memoria de los anticonceptivos hasta 3 meses después de dejar de utilizarlos, pero no está descrito bajo ningún esquema científico que una mujer que toma anticonceptivos pueda quedar esteril después de suspenderlos", afirmó.

El mito de tener cáncer por no ser mamá

Otro mito relacionado con la maternidad es que, si una mujer no desea tener hijos, esto puede provocar enfermedades como cáncer de mama o cáncer de útero. La doctora Maritza explicó que esta creencia es un mito. "El factor de riesgo más importante para la adquisición de cánceres en la mujer son el factor hereditario, tanto para cáncer de mama, cáncer cervicouterino o cáncer de ovario", dijo.

No obstante, la experta afirmó que una vez siendo mamá sí es importante que la madre amamante, porque además de proteger contra el cáncer de mama, la lactancia materna trae beneficios para el bebé y para el vínculo madre-hijo.

La especialista enfatizó la importancia de que todas las mujeres lleven un seguimiento de su salud reproductiva, mismo que debe iniciar desde temprana edad, para evitar enfermedades y embarazos no deseados.