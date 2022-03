Los “huelecalzones”, un fetiche de los olfatistas

“Cuando la abrí, sentí curiosidad por olerla, por saber cómo podría oler otro hombre como yo. Y, para mi sorpresa, me gustó el olor. No era algo especial, finalmente era sudor mezclado con un poco de algo más que no identificaba en ese entonces, pero era un aroma diferente al mío y eso me sedujo”, contó para Perro Crónico.