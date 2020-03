Los hombres también sienten, lo mostró Residente con su canción autobiográfica

La historia autobiográfica de René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, también integrante del grupo Calle 13 lleva más de 40 millones de reproducciones en Youtube, ese no es el éxito de la canción sino la profundidad a la que llega el artista.

¿Por qué hablamos de este lanzamiento en un sitio de género? A lo largo de la historia, se ha construido la idea de que los hombres no sienten, no lloran y no expresan sus emociones. Sin embargo, con esta canción Residente nos muestra que sí lo hacen.

Lo hombres también caen en depresión, ellos se permiten refugiarse en alcohol, como lo canta el artista.

"No importa que el ron de la madrugada me consuele y desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país le dedico cuatro piso' de disculpa", canta René.

También les duelan las separaciones, la soledad y la falta de sentido de pertenencia. En su canción se permite hablar de su divorcio, de la muerte de su mejor amigo, que fue asesinado por cuatro policías, a quien le dedica la frase "Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el Parque de Pelotas".

En la letra, también aparecen las peleas familiares, la ausencia de sus padres y las riñas que tenía con el padrastro, las cuales eran resueltas viendo un partido de béisbol.

La voz femenina que aparece en la canción de Residente emula a su madre, quien lo ayudaba estudiar.

"¿Con qué parte del cuerpo jugaban a la pelota los indios taínos?". Para que se aprendiera con qué parte, la padre le compuso una cación "Cabeza, rodilla, muslos y cadera".

René anhela el pasado donde sus amigos ya no lo conocen. Aunque la gente lo reconoce y sus conciertos se llenan, él habla de la profunda soledad que siente. Al final del video termina con la frase "Quiero volver a ser yo".

René Pérez es rapero, compositor y productor boricua, nació el 23 de febrero de 1978 en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico.

Es Fundador y vocalista de Calle 13, banda que dirigió con sus hermanastros Ileana Mercedes Cabra Joglar, también conocida como PG 13 y Eduardo Cabra, mejor conocido como Visitante. Desde el año 2015, Residente comienza a experimentar proyectos sin Calle 13, pero no es completamente solista.

Calle 13 fue merecedor de 24 Grammys, convirtiendo a Residente en el latino con más megáfonos merecidos por su música. Además de sus conocimientos musicales, Residente, estudió arte durante ocho años y además ha sido director de algunos videos musicales de la banda.

Se ha distinguido por manifestarse como defensor de la educación en latinoamérica y los derechos de los indígenas. Fue censurado en su país por insultar públicamente al gobernador de Puerto Rico por haber despedido a más de 30 mil empleados públicos.