¿Los hombres no se limpian bien porque temen tocarse el ano?

Las quejas de mujeres respecto a que sus parejas no se limpian bien el ano, ya tiene tiempo. Se publicó desde noviembre del 2018. Sin embargo, en La Cadera de Eva decidimos que era importante dejar huella digital de estos testimonios, para evidenciar que "la limpieza" es un tema de género, podemos verlo al tratar de respondernos ¿por qué no existen productos 'de higiene íntima' para ellos como para nosotras? En cuanto a la "limpieza íntima" de la mujer existen un montón de productos, ¿Y para los hombres?

El tema del autocuidado ha sido una cuestión de género. En las columnas escritas por estudiantes del Semillero de Familia y Género del Instituto Mora, han señalado esto.

"El autocuidado está condicionado por los roles de género que desempeñamos en nuestra vida cotidiana, la cual tiene una estructura sexuada", escribe Luz Galindo.

También la organización Gendes ha escrito al respecto ¿por qué los hombres se cuidan menos?

¿Por qué algunos hombres no se limpian bien?

En el hilo de de Twitter que se hizo viral en habla hispana, se compartieron testimonios de mujeres que aman a su novio pero que han tenido que soportar sus olores desagradables.

hay que hablar de este tema de mierda:

¿Por qué hay hombres que no se limpian?



Cuéntenme sus experiencias más nuseabundashttps://t.co/1PVte4EK9D — ?? ?????????????? ?? (@marianalaariana) November 7, 2018

En una nota pasada, hablamos de las razones por las cuales algunas veces las mujeres nos negamos a dar sexo oral a un hombre, lo cual está relacionado con los malos olores. Alejandra Collado, maestra en estudios de la mujer nos decía que nosotras sí tenemos que oler bonito y "aguantar" su olor a orines; lanza la pregunta "¿por qué no podemos decirles cuando huelen mal?".

¿Por qué no se limpian bien los hombres?

Algunas de las explicaciones que se han querido dar por la que los hombres no se limpian bien es por homofobia. El portal La Super Queer escribió en una nota sobre las conversaciones de Reddit que reveló el productor de cine Keith Calder, donde mujeres se quejaban de que sus esposos no se limpiaban bien, dentro de las historias, había el testimonio de un joven quien dijo que no sólo no tenia higiene sino que no se atrevía a sentarse en la taza del baño.

El chico contó que fue a la tienda a comprar una taza del sanitario bromeó con el dependiente y le dijo que quería uno que bajara la tapa automáticamente, aunque si no estuviera casado podría ahorrarse todo el asiento.

El vendedor le preguntó que cómo iba a hacer del baño sin asiento y tras un momento de confusión el hombre se dio cuenta de que llevaba toda defecando sin poner el asiento. "O sea, cagando mal. No sabía hacer caca. Y es un señor adulto. Que vota".

Hacer una nota sobre este tema fue importante para La Super Queer ya que visibiliza un tema que no se habla, sigue como un tabú, es importante hablarlo para que podamos expresarlo con nuestras parejas, en caso de que atravesemos por esta situación.

Viralicemos el hilo sobre la masculinidad tóxica de la caca y notemos una cosa;



Chequen como casi todas las mujeres eligieron seguir cogiendo o quedarse calladas para no hacer sentir mal o hacer enojar al wey en cuestión.. https://t.co/AqOC6OKsO1 — Danager (@Dana_Corres) November 9, 2018

¿Cómo decirle a mi novio que se limpié bien o que lave más seguido sus pantalones? En entrevista con Alejandra Collado, nos recomienda que en primera, él tiene que estar abierto, porque hasta para eso "hay que decírselo bonito" porque sino se ofenden.

Aún no tenemos la receta mágica para controlar sus reacciones, pueden ofenderse, tomarlo a mal o a bien y ejercer medidas de autocuidado. Pero no sabemos, lo que sí es importante es que el tema de cuidado e higiene debe ser para ambos géneros.