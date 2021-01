Los falsos beneficios del semen para las mujeres

Alrededor del semen masculino existen historias y creencias que afirman, este líquido puede brindar varios beneficios para las mujeres. ¿Alguna vez has usado una mascarilla con este líquido? ¿Lo has comido porque te dijeron que era nutritivo? ¿Has intentado cambiar el sabor del semen de tu pareja? Aquí te contamos los mitos y realidades del líquido blanquecino.

Un litro se semen diario

Para algunas mujeres el olor y la consistencia del semen no son nada agradables y lo consideran poco higiénico, mientras a otras no les causa ningún inconveniente. El semen está compuesto el 90 % de agua, 5 % espermatozoides y 5 % sustancias diversas. En estas últimas podemos encontrar antioxidantes, proteínas, fructosa y vitaminas, a las cuales se les ha atribuido beneficios y se ha divulgado la idea consumirlo para adquirir sus nutrientes. Sin embargo, la cantidad de estos nutrientes en cada eyaculación es mínima y deberíamos tomar aproximadamente un litro diario para tener los beneficios. Se estima que un hombre sano eyacula de dos a cinco mililitros de líquido seminal en cada eyaculación.

¿Imagina cuántos veces debería eyacular a diario tu pareja para adoptar este líquido a una dieta saludable?

Es cierto que ahora existen condones con cientos de sabores como plátano, fresa y hasta churros. ¿Pero qué sabor te gustaría sí pudieras escoger el sabor del semen? Se dice que si el hombre consume ciertos alimentos durante una semana antes de las relaciones sexuales podría cambiar el olor y consistencia del líquido blanco. Sin embargo expertos mencionan que el sabor, aunque se cambie la dieta, es el mismo todo el tiempo. Por otro lado, si quieres comer semen debes tener cuidado y asegurarte que tu pareja no sea portadora de alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) ya que podría ser un riesgo de contagio.

Semen natural para arrugas y acné

Se cree que la espermidina presente en el semen puede ser un antioxidante que ayuda a reducir arrugas, suavizar la piel, prevenir acné y darle una apariencia saludable a la piel, pero esto es erróneo. Aunque existen mascarillas y cosméticos preparados con elementos de líquido seminal, estos productos son preparados mediante un proceso químico. Eso quiere decir que al natural no tiene ningún efecto.

Durante años se nos ha dicho que el semen nos puede traer grandes beneficios; sin embargo, ahora podemos pensar en que todos estas afirmaciones no eran más que otra de las muchas verdades a medias que el machismo nos ha hecho creer.