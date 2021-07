Los diferentes lenguajes del amor y cómo identificarlos

El amor tiene muchas formas de ser demostrado, y también, hay muchas formas en las que nos gusta sentirnos amadas o amados. ¿Alguna vez has pensado que tu pareja no te quiere lo suficiente o que no te trata como te gustaría?

La forma en la que demostramos amor es aprendida y formada a través de nuestro crecimiento y desarrollo personal. Algunas personas demuestran amor a través de la comida, otras a través del contacto físico, y muchas otras, a través de las palabras. Todas las formas de demostrar amor son válidas, pero no siempre sabemos identificarlas.

En 1992 el consejero matrimonial y escritor estadounidense Gary Chapman publicó el libro Los 5 lenguajes del amor, donde habla sobre diferentes formas de amar y cómo esto influye en las dinámicas de pareja.

Comprender los lenguajes del amor puede mejorar la relación no sólo con tu pareja romántica, sino también con tus amigos, amigas y familiares. Al saber cómo les gustan a las otras personas ser amadas y cómo nos gusta a nosotras o nosotros demostrar el amor, es mucho más sencillo llegar a un punto medio.

¿Tienes dudas sobre cuál es tu lenguaje del amor o cuál es el lenguaje del amor de tu pareja? Aquí te contamos sobre los cinco lenguajes del amor y cómo identificarlos.

1. Lenguaje verbal

Para muchas personas el lenguaje verbal es la vía ideal para demostrar amor o cariño. Si eres una persona que constantemente da palabras de elogio, felicitaciones, de ánimo o apoyo, es muy probable que tu lenguaje del amor sean las palabras.

2. Tiempo de calidad

Darnos el tiempo para pasar tiempo de calidad con las personas que amamos también es una forma de expresar cariño, especialmente en los tiempos actuales, donde la sociedad nos lleva a estar todo el tiempo ocupados, productivos y a las prisas.

Destinar tiempo para escuchar, reír, bailar o simplemente estar con otra persona, también es una forma de amar.

3. Regalos

Muchas personas demuestran su cariño con regalos, que no necesariamente tienen que ser costosos. Puede ser algo hecho por uno mismo o algo que la otra persona necesitaba o quería.

4. Actos de servicio

Cuando hacemos algo por otra persona simplemente para ayudarle o hacerla sentir mejor, eso también es una forma de expresar amor. Los actos de servicio son una forma de amar.

Si eres de las personas que hacen el desayuno para que la tu pareja pueda descansar otro rato, ese también es un acto de servicio.

5. Contacto físico

No a todas las personas les gustan los abrazos y los apapachos, pero existen otras personas que demuestran su amor a través del contacto físico. Abrazar, besar, acariciar y tener relaciones sexuales son formas de recibir amor.

¿Ya sabes cuál es tu lenguaje del amor? En realidad puedes ser afín a varios de estos lenguajes, identificarlo te ayudará a ser más claros con tus personas amadas.