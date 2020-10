Los beneficios del twerking ¿qué es y cómo se baila?

Unas nalgas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, se sacuden y vuelven a su sitio necesitan de fuerza y de seguridad, así es como se practica el twerking, un baile que permite a las mujeres reconectarse con su cuerpo.

El feminismo y el twerking tienen una conexión, la voluntad y decisión de las mujeres en bailar. Tienen que conectarse con su pelvis para poder emular los ritmos de las canciones.

"Si a mí la canción me dice 'ponete en cuatro' y a mí me cabe, me voy a poner en cuatro contra la pared. Hay consentimiento porque yo elijo bailar así. Quiero seducir", dijo Estefi Spark, una de las profesoras y fundadoras de F.L.O.W Altas Wachas.

No es una moda, este baile tiene una historia.

Para la socióloga y coreógrafa estadounidense Kim Jordan, "trabajar las zonas donde se desarrolla la sexualidad del ser humano las libera y las convierte en una zona normalizada, en un espacio de autoconocimiento, diversión, diálogo y salud. Aprender a gestionar, controlar y sentirnos bien con nuestros cuerpos nos puede liberar. No hace falta que sea el gran símbolo de la liberación femenina, ni el único, pero seguirá siendo revolucionario para las mujeres".

Ante las críticas de que es un baile para erotizar, Jordan responde que este pensamiento emana de la cosificiación del cuerpo d las mujeres.

"Además, me pregunto, ¿por qué la mujer es la que tiene la responsabilidad de no tentar al hombre, de no convertirse en objeto? El hombre debería tener la habilidad de no lastimar mis libertades", dice para el Clarín.

¿De dónde viene el twerking?

Las mujeres siempre han movido el trasero, antes de que el arte lo hiciera famoso o se crearan campeonatos nacionales. Latfem reporta que "las negras africanas batían sus caderas en una danza muy parecida al twerking, se llamaba Mapouka en Costa de Marfil.

En los 90´s el movimiento Bounce de Nueva Orleans bautizó ese estilo con la palabra twerking, una mezcla de twist, que significa retorcer, y werk, una expresión afromeriana derivada del work, se usa para movimientos de baile donde se despliega actitud.

Aunque se viralizó en 2013, cuando lo bailó Miley Cyrus en los premios MTV.

"El meneo de la cola"

Bailar meneando la cola es un movimiento ancestral, la danzas de los glúteos se practicaban en las bodas y rituales para inducir la fertilidad, para fortalecer los músculos pélvicos después del parte y para celebrar desde un lugar de resistencia.

La diáspora africana trajo estos movimientos que se quedaron en Brasil, Jamaica, Cuba, República Dominicana y a Estados Unidos, entre otros lugares, con el comercio de esclavos.

"Nalgas ingobernables"

El twerk busca soltar, nada que contener, es la primera institución para las practicantes de twerking en Argentina. Es curioso que al principio las mujeres asisten a sus clases en shorts largos y después éstos se van achicando.

Es que el twerking no es un baile para invitar a tener un coito o excitar al otro, al menos es no es el objetivo, sino para que las mujeres se reconecten con sus cuerpos.

En el salón de FAW Escuela de danzas Altas Washas, en Argentina, no hay lugar para el manoseo ni para bailar con un tipo, a menos de que ellas lo quieran. Lo mismo acurre en algunos sitios en México.

Los beneficios del twerking

Las practicantes del twerk dicen que este baile es un movimiento seco dirgido por la pelvis, donde se mueven las caderas hacia delante y atrás, los costados, tratando de formar círculos e infinitas combinaciones.

Algunas ventajas de moverse de esta manera, de acuerdo con el portal Clarín, son:

-Menstruaciones menos dolorosas (porque los movimientos de este baile relajan el útero)

-Mejora las relaciones sexuales y los orgasmos (porque se conoce mejor la musculatura pélvica)

- Alivio en los dolores lumbares y mejora de la postura

- Fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico

-Seguridad

"Nos encanta mover el culo ¿Por qué? No se. Nos sale. A todas nos gusta, solo que lo reprimimos. La cadera es la parte más piola para bailar pero estamos acostumbradas a que el culo es lo que va adentro del jean. Me copa el twerking como movimiento revolucionario. Mostrar el culo y que las chicas lo normalicen. Nuestras alumnas se sacan fotos en shorcitos y llenan las redes sociales de culos de chicas que son altas wachas", dice Estefi Spark, una de las profesoras y fundadoras de F.L.O.W Altas Wachas.

Con información de Clarín y Latfem