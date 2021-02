Los 6 tipos de mansplainers o machoexplicadores

¿Alguna vez un hombre te ha explicado con un tono condescendiente algo que tú sabes bien? Seguramente te ha pasado, y eso es el mansplaining: una forma de micromachismo.

Tal vez tengas hasta un doctorado, o una licenciatura, pero siempre habrá un hombre que piense que sabe más que tú, sólo por el hecho de ser hombre; no solo eso, sino que también te explica las cosas con un tono condescendiente, a pesar de que tú sabes perfectamente de lo que hablas.

Mansplainers o machoexplicadores hay por todas partes, desde el profe que siempre tiene algo que criticarle a tu participación, sólo para no admitir que dices algo inteligente, hasta tu papá que nunca deja que le ganes una discusión sobre algún tema político o social. El hacernos sentir como que no sabemos y ellos deben explicarnos todo, les da cierto poder y a nosotras nos pone en situaciones incómodas o molestas.

El mansplaining es el nombre que esta práctica común entre los hombres ha recibido. Saber que alguien nos hace mansplaining de forma recurrente es un primer paso para empezar a alejarnos de ellos; por eso, aquí te decimos cuáles son los tipos de hombres que gustan de la explicación masculina paternalista, según el libro Men to avoid in art and life de Nicole Tersigni.

El mansplainer

El mansplainer es el ejemplo paradigmático. Lo puedes encontrar, como el resto, en todos los ámbitos de tu vida, pero es más frecuente hallarlos en la escuela o en el trabajo. Intentaré explicarte algo que tú ya sabes, y ¿cómo no lo sabrías? Por eso tienes el trabajo que tienes, o estudias lo que estudias. Lo peor es que siempre recurren a la condescendencia para decirte algo que tú no les has pedido que te expliquen.

El trol preocupado

El trol preocupado o concern troll es el hombre que “quiere protegerte” al “recomendarte” que no digas ciertas cosas en determinados lugares o contextos. Es común que “estén de acuerdo contigo”, aunque al principio parece que no lo hubieran estado. Lo más molesto es que pretendan decirte “cómo cuidarte” de tus propias palabras.

El sexperto

El sexperto es un “gurú del sexo”. Él sabe bien qué es lo que tu cuerpo necesita, vive o experimenta. Sabe más de la menstruación que tú, y por más que intentes convencerlo de lo contrario, siempre intentará darte más información sobre tu cuerpo que no le pediste. Tal vez no sepa dónde está el clítoris, pero “sabe bien “cómo estimularlo”.

El “cómico”

Este sujeto piensa que sus chistes son sofisticados y difíciles de entender para las mujeres. No le basta explicar sus propios chistes si no te ríes, sino que es capaz de explicar los chistes que tú le cuentas. Es el típico hombre que se indigna porque las mujeres (o cualquier otra persona) no se ríen de sus bromas racistas, clasistas, homofóbicas o machistas. Si te gusta reír ¡evítalos!

El patronizer

Por último, pero no menos importante, está el patronizer. Este lo puedes encontrar, aunque duela, disfrazado como tu pareja. “Si te vas a poner así, mejor me voy” es la frase que puede ayudarte a identificarlos. Son tan ruines que disfrutan de usar tus emociones en tu contra. En realidad, no es que trate de explicarte cosas, sino rehuyen a su responsabilidad al culparte de lo que sientes. Ellos podrán explicarte cómo tus emociones te hacen decir lo que dices, pero nunca pensarán que ellos son los culpables de que te sientas enojada o triste.