López Obrador sí ve a las mujeres, pero como pueblo: Sara Lovera

En el II Informe de Gobierno, en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sólo mencionó una vez la palabra mujer, pero no hizo mención sobre la situación de la violencia que viven diario las mujeres, siendo que el número de feminicidios aumentó, 11 mujeres al día son asesinadas en el país, de acuerdo a los reportes de Nosotras Tenemos Otros Datos.

En el podcast de la semana titulado "Mujeres y gobierno mexicano ¿qué rollo con nosotras en la 4T?", nos acompañó Sara Lovera, directora de SemMéxico con quien La Cadera de Eva acaba de hacer una alianza y se habló del porqué la violencia que se viven en México no fue nombrada por López Obrador.

Mujeres y hombres son lo mismo para AMLO, pueblo

"No es que el presidente no piense en las mujeres, no las piensa con sus especificidades, por su condición de ser mujeres", dice Lovera y señala que estas particularidades eran llamadas por Marcela Lagarde como las especialidades con las que se fueron construyendo las mujeres a lo largo de los siglos.

"El presidente no logra separar a la persona humana mujer de la persona humana hombre, lo considera la misma cosa, la misma cosa, pueblo", compartió Lovera.

El presidente sí se puede condoler por el dolor de una mujer

Para Sara Lovera, el presidente sí ve a las mujeres; sin embargo no las ve con la perspectiva de género.

"No es que no le importe, le importa porque son votos y porque se puede condoler con una mujer que sufre, pero todo lo que se pide y se demanda que se ha puesto como diferencia, no logra verlo, digamos que tiene ceguera de género".

En cuanto a la violencia que viven a diario las mujeres, Lovera explicó que el presidente lo justifica como consecuencia del crimen organizado; "lo relaciona con los malditos, con la corrupción, pero no puede entenderlo desde el ejercicio del poder patriarcal, no es que él no tenga que hacer sino que no es capaz de escuchar. Ni a sus propias colaboradoras, hemos visto como a lo largo de dos años, el discurso ha ido cambiado", explicó la fundadora de SemMéxico.

Lovera señaló que cuando la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, entregó el Informe dijo que su propósito ha sido remediar los males de las personas más necesitadas confirma que se han atendido. Sin embargo no hay un entendimiento de estas violencias desde el poder patriarcal.

Para profundizar en la reflexión, te invitamos a escuchar nuestro podcast.