López Obrador pide a mujeres realizar protestas pacíficas

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las mujeres que se manifiestan contra la violencia a no realizar protestas violentas y a no dañar comercios ni monumentos, ya que dijo esta es una actitud contradictoria.

"Que las manifestaciones sean pacíficas, si hay violencia hay contradicción. Cómo se manifiestan en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta, eso lo considero contradictorio, y se respeta a todas las mujeres, no hay prohibición", lanzó el presidente en conferencia mañanera.

La mayoría de las protestas de mujeres se deben a la intención de Morena de poner a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, lo cual está en el aire ante la decisión de reponer el proceso para determinar al abanderado morenista que contenderá por dicho puesto.

Ayer lunes, policías de la Ciudad de México encapsularon a un grupo de mujeres que se manifestaban cerca de Palacio Nacional a la hora de la conferencia mañanera contra la posible candidatura de Salgado Macedonio.

Las uniformadas del grupo Atenea se enfrentaron por algunos momentos con las mujeres, pero lograron retirarlas del Zócalo y lograron que se retiraran del lugar.

Este miércoles, el presidente López Obrador llamó a las mujeres a realizar manifestaciones pacíficas.

"Que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas y también que haya cuidado para que no vayan a dañarse de los mismos manifestantes", señaló.

El presidente refirió que el diario español El País lo ataca por no atender la violencia contra las mujeres, sin embargo, expuso que en España sólo se permiten protestas de mujeres de no más de 500 participantes.

"Allá en Madrid prohibieron salir a las mujeres, o no pueden salir más de 500 mujeres, aquí no. Aquí hay libertades plenas, allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia, aquí no. Prohibido prohibir, se garantizan los derechos de manifestación", expuso.

(Luis Ramos)