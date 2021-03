Lo que no debes hacer en el Día Internacional de la Mujer. Foto: Cuartoscuro.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, y contrario a lo que muchas personas creen, no se trata de un festejo. El 8 de marzo es una fecha para recordar las luchas sociales que fueron necesarias para que los derechos de los que gozamos actualmente fueran reconocidos.

Al mismo tiempo, es una fecha para recordar a todas las mujeres que nos faltan, para nombrar las violencias y las desigualdades de género. El Día Internacional de la Mujer es una fecha para recordar que aún quedan muchas batallas por ganar, porque, aunque estamos tirando al patriarcado, aún no ha caído del todo.

En esta nota te hablamos sobre esas cosas que no debes hacer en el Día Internacional de la Mujer:

1. No felicites a las mujeres

Nada de poner las mañanitas o hacer fiesta. El 8 de marzo no es un festejo. Especialmente, si eres hombre, debes saber que las mujeres no necesitan que las felicites: necesitan que las respetes.

2. No des regalos

No es un cumpleaños ni es el 14 de febrero, nada de regalar flores o chocolates. El 8 de marzo es un día de lucha y de conmemoración.

3. No juzgar

La lucha de las mujeres es diversa, y existen muchas formas de protestar. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para unirnos, no para dividir. No juzgues la forma de protesta de las demás, lo que para ti "no son formas", para otras mujeres son la única vía por la que pueden hacerse escuchar.

4.Hombre, hazte a un lado

Si eres hombre, no tomes protagonismo en una lucha que no te pertenece. Si quieres ser un buen aliado, informate y reflexiona sobre los privilegios de la masculinidad.