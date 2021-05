Lo que nadie te cuenta sobre el inicio de tu vida sexual

La sexualidad está llena de mitos, al igual que la primera experiencia sexual. La falta de educación sexual y la popularidad de la pornografía, como primer acercamiento de los jóvenes a la sexualidad, provoca que las falsedades continúen afectando la vida sexual de las personas.

¿Qué te hubiera gustado saber antes de tener "tu primera vez"? Desde saber que la virginidad no existe, hasta entender la forma en la que funciona el clítoris para llegar al orgasmo. Derribar mitos puede ayudar a tener relaciones sexuales más satisfactorias, y entender de forma más objetiva la primera experiencia sexual.

Seguramente alguna vez escuchaste hablar sobre la pérdida de la virginidad, algo de lo que constantemente se habla respecto al inicio de la vida sexual, el mito de la virginidad es tan común que continuamos nombrando la primera experiencia sexual-coital de tal forma, sin tomar en cuenta que existen muchas otras cosas que deben hablarse sobre el inicio de la vida sexual.

Por ello, Orgásmicas, una página dedicada a la salud sexual y bienestar de las mujeres, difundió información al respecto, con ilustraciones realizadas por Dersdepanian, tituladas "Lo que nadie te dice cuando inicias tu vida sexual". En esta nota retomamos todo aquello que nadie cuenta sobre el inicio de la sexualidad:

1. "Perder la virginidad" es una construcción social

La virginidad no existe, y por lo tanto, no puedes perderla. Tener relaciones sexuales o masturbarte no cambia tu valor como persona, no te vuelve una "puta" o una mala persona.

2. La sexualidad no es únicamente penetración

Es común asociar la sexualidad a lo coital, la idea de que el sexo es sexo solo cuando existe penetración, pero la sexualidad es mucho más amplia que la penetración, involucra lo erótico, la masturbación con una misma o con alguien más, las caricias y básicamente cualquier acción que vuelva placentera la experiencia.

De la misma forma, ser sexualmente activa o activo no se trata únicamente de ser penetrada o de penetrar, cada persona vive su sexualidad de forma personal, a su propio tiempo, y eso incluye la masturbación y el autoerotismo como una experiencia sexual.

3. Los nervios pueden complicar la situación

Es normal estar nerviosa cuando experimentas tu primera relación sexual con penetración, sin embargo, es importante que estés completamente segura de querer hacerlo y te sientas cómoda. Los nervios pueden provocar que los músculos se contraigan y la vagina no esté lo suficientemente lubricada para la penetración, cuestión que puede provocar dolor.

Recuerda que nadie tiene derecho a obligarte a hacer algo con lo que no te sientes cómoda y nadie debe obligarte a continuar con algo que te está lastimando.

4. No tiene por que ser romántico

Se tiene la idea de que la primera vez debe ser con alguien a quien ames para que se trate de una experiencia sexual placentera y correcta, pero la persona con la que compartes tu sexualidad por primera vez no tiene por que ser el amor de tu vida, lo único importante es que la otra persona te atraiga en esa forma y te inspire confianza.

Si no estás completamente segura de tener sexo con alguien es mejor que reconcideres la situación.

5. Lo más importante es que tú sepas que es lo que te gusta

Las relaciones sexuales no son como en las películas románticas, donde dos sujetos que apenas se conocen entre ellos son capaces de provocarle a la otra persona todo el placer que requiere. Todos los cuerpos son diferentes y solo tú puedes saber (a través de la autoexploración y la masturbación), lo que te excita y lo que te gusta.

Es importante conocer cómo funciona el placer propio para poder conectar más fácilmente con la otra persona y poder disfrutar del sexo con alguien más.