"Lo que más disfruto es que juegue con mi clítoris", lo que ellas disfrutan

Tener relaciones sexual por primera vez para algunas mujeres es extraño, la sensación con la que se llega al acto sexual es de miedo y dudas. Con el tiempo esas dudas se han convertido en curiosidad, de acuerdo con testimonios de mujeres que están experimentando con su sexualidad.

"Lo que más disfruto es que juegue con mi clítoris. Tener un orgasmo cuando estoy arriba y que me hagan blows (sexo oral). También que me chupen los pezones", dijo una de las entrevistadas por La Cadera de Eva.

La sexualidad ha sido vista como un tabú y por ello nos ha costado disfrutarla. Al respecto, la psicóloga y sexóloga Lara Castro, directora de Placer ConSentido dijo: "El placer erótico es algo maravilloso y por el que no hay que sentirse culpable".

Debido al desconocimiento de nuestros cuerpos y cómo encontrar placer, 80% de las mujeres han simulado orgasmos, de acuerdo con estudios. Po su parte, la periodista neoyorquina, Katherine Rowland, investigó durante cinco años los deseos sexuales femeninos y una sus conclusiones fue que las mujeres heterosexuales acaban olvidando sus fetiches y eso las orilla a fingir en la cama.

Si las mujeres se apoderan de su sexualidad puede generar cambios benéficos en su autoconocimiento y en su pareja. Una investigación de la Universidad Autónoma de México (UNAM) señaló que cuando la mujer asume el placer erótico como propio, no tendrá que fingir orgasmos e iniciará un nuevo modelo de sexualidad femenina sin seguir estereotipos o roles sexuales.

Como dijo la feminista y autora de La mística de la mujer, Betty Friedan: "Una mujer debe poder decir, y sin sentirse culpable ¿quién soy y qué quiero en la vida?" La Cadera de Eva le pregunto a diferentes mujeres sobre sus gustos cuándo tienen relaciones sexuales.

Esto es lo que ellas dicen sobre el sexo:

"Que sea natural, no planeado"

"Para mí es súper importante el foreplay (juego previo)"

"Hacerlo en una cama cómoda"

"Lo que más disfruto es que juegue con mi clítoris. Tener un orgasmo cuando estoy arriba y que me hagan blows. También que me chupen los pezones".

"Me gusta disfrutar y también dominar"

"Creo que me pueden complacer con un juego previo, masturbándome sin necesidad de penetración"

"Tener un muy buen rato de foreplay, luego ya sexo y después tener tiempo para dormir una siesta o comer algo juntos".

"Me gusta estar muy cerca y poderlo ver a los ojos, sonreír un poco o dejarlo saber de alguna forma que estoy disfrutando y saber que él también".

"Ya cogiendo me gusta mucho cuando me agarra de las piernas o pompas y me dirige. También me gusta ser yo la que dirige".

"En algún momento decidimos explorar en la regadera, pero para mí fue súper incómodo. Los repetiría sólo si tuviera un banquito".

"Me gusta con la luz prendida. Con luz apagada no siento conexión".

La sexóloga Irene Bedmar, autora del blog "El Diván de Irene" afirmó que todas las personas nacemos sexuadas, con la capacidad para sentir placer y disfrutar sea solas o en compañía.