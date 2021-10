Lo que debes saber sobre la vasectomía sin bisturí

La cultura machista deja todo el peso de la anticoncepción en las mujeres y sus cuerpos, existen pocos métodos anticonceptivos enfocados en los varones, como es el condón y la vasectomía.

La falta de información sobre anticoncepción y salud sexual provoca que muchas veces los hombres teman someterse a la vasectomía, pero no te preocupes, aquí te hablaremos sobre la vasectomía sin bisturí, una técnica que es menos dolorosa y que disminuye los riesgos al mínimo.

¿Qué es la vasectomía sin bisturí?

El método sin bisturí es el procedimiento quirúrgico por el cual se ligan y se cortan los conductos deferentes a través de una pequeña incisión (.5 mm) en el escroto o bolsa que contiene los testículos, a diferencia de la técnica tradicional dónde se realizan dos incisiones en el escroto.

Estos conductos sirven para transportar los espermatozoides al exterior. La técnica sin bisturí causa menos dolor y sangrado durante el procedimiento, así como menor dolor del escroto y riesgo de infección.

¿Cómo funciona?

Los tubos llamados conductos deferentes que transportan a los espermatozoides desde los testículos hasta el pene se cortan quirúrgicamente a través de una cirugía menor. Al cortar dichos conductos se impide el paso de los espermatozoides y de esta manera, el semen no lleva espermatozoides que puedan fecundar a un óvulo.

Una de las grandes ventajas de la vasectomía sin bisturí es que ofrece protección anticonceptiva mayor al 99% de efectividad, sin dañar el placer sexual de los hombres.

¿Cuáles son los riesgos?

Como toda cirugía la vasectomía sin bisturí tiene sus riesgos, pero no se trata de un procedimiento de alto riesgo. En muy raras ocasiones existen complicaciones vinculadas con la operación (entre el 1 y 2% de acuerdo con la técnica que se utilice). Puede haber reacciones imprevisibles a la anestesia o a los medicamentos, como en cualquier otro procedimiento quirúrgico. De acuerdo con la técnica utilizada también puede haber hematomas o infecciones de la herida.

En general las complicaciones a la hora de realizar una vasectomía sin bisturí son muy poco probables, se estima que las complicaciones sólo se presentan en el 1 o 2 % de los casos.

Los beneficios

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente que trae múltiples ventajas, por ejemplo se trata de una cirugía ambulatoria que sólo tarda treinta minutos, por lo que no es necesario que pases mayor tiempo internado en una clínica. La recuperación tarda únicamente de dos a siete días.

No importa la edad que tenga el paciente, puede realizarse la vasectomía a cualquier edad siempre y cuando sea mayor de edad y esté seguro de su decisión.

Este procedimiento no daña los testículos, no afecta el deseo sexual ni la capacidad de sentir placer, no cambia el aspecto del pene o el semen y no provoca cáncer.

Con información de: Gine Clinic y Fundación Marie Stopes

