Lo que callan las madres en navidad: entre la cena y el cuidado de los hijos

La navidad es una época llena de luces, colores, regalos y magia, al menos eso nos dicen los medios de comunicación y la publicidad. Lo que nunca se cuenta es el arduo trabajo que las mamás hacen para crear la magia de la navidad.

No es que las madres sean una especie de ayudante de Santa Claus, más bien se les ha otorgado socialmente los roles de cuidado y atención del hogar, un espacio familiar donde se llevan a cabo las festividades.

Las madres no suelen decirlo, pero eso no significa que la carga de trabajo excesiva por las fechas decembrinas no les afecte, especialmente cuando se trata de madres jefas del hogar. ¿Por qué es una fecha difícil para las madres en general? Existen muchos factores que propician un aumento en la carga de trabajo durante estas fechas, estos trabajos se relacionan generalmente con las tareas de cuidado del hogar, pero también lo que implica crear el ambiente navideño.

Las tareas de cuidado

Un factor importante es que durante la navidad los hijos están de vacaciones, cuestión por la que el tiempo de cuidado de los niños aumenta para las mujeres. A pesar de que las clases en línea ya representan mayor trabajo para las madres, durante las vacaciones son generalmente las mujeres quienes se encargan de cuidar la totalidad del tiempo a los menores de edad.

Muchas veces son las madres quienes cumplen el rol de cuidadoras durante las vacaciones de los hijos, mientras paralelamente trabajan y hacen las tareas del hogar.

La cena de navidad, la decoración y los regalos

La creación de los alimentos es una tarea atribuida socialmente a las mujeres, es por eso que son ellas quienes comúnmente hacen la cena navideña y la sirven. No es necesario aclarar todo el tiempo y esfuerzo que se requiere para hacer la cena de navidad, es evidente que en ocasiones ese trabajo toma un día completo o más.

Por otra parte está la decoración y los regalos, las mujeres se encargan por lo general de decorar el hogar y organizar todo para crear un ambiente navideño. Eso sin mencionar el costo económico de la cena, los adornos y los regalos, en un contexto social en el que muchas mujeres son madres solteras y son el sustento de su hogar.

De acuerdo con datos oficiales hasta el 2020 en México se ha incrementado el porcentaje de jefatura femenina en el hogar, del 21% al 33% y una gran parte de las mujeres que mantienen sus hogares se han visto afectadas por el desempleo, especialmente durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Durante la pandemia se reportómayor pérdida de empleo durante el 2020, principalmente de aquéllas que se ubican entre los 30 y 64 años de edad. Además, es necesario mencionar que son las mujeres quienes tienen la mayoría en el trabajo informal, sin la oportunidad de gozar beneficios económicos como el aguinaldo.

En estas épocas los costos de los regalos navideños para niños, como los juguetes, tienden a aumentar su costo, un precio que recae fuertemente en quienes son madres solteras.

Sin duda la navidad es una fecha difícil para las madres.

