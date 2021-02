"Lo denuncié tres veces, lo llevé con la policía y lo soltaron"

"Lo denuncié tres veces. La última vez lo entregué a la policía, lo llevé con mentiras, le dije que me acompañara al seguro y que después iba a ir con él, por mi voluntad a donde él quisiera. Me bajé, fui al área de PrevenIMSS. Les dije ´traigo a mi agresor, está allá afuera´. Me pasaron al jefe de policía, fueron por él y se lo llevaron como a las seis de la tarde y al siguiente día ya estaba libre. Me volvió a buscar y me dijo que esta vez me iba a ir peor", cuenta María, beneficiara de uno de los refugios del país.

Durante 2020 los programas del gobierno federal contra la violencia de género fueron ineficaces para evitar que incrementaran las denuncias al número 911 en 31.55%, así como para impedir la muerte de seis mil 888 mujeres, 18 cada 24 horas.

Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que en el año pasado se atendieron 260 mil 67 llamadas de auxilio, un aumento del 31.55%, si se compara con las 197 mil 693 de 2019.

Los 260 mil 67 gritos de auxilio que recibieron los operadores en 2020 equivalen a que cada dos segundos una mujer llamó al número 911 para reportar una situación de riesgo en su contra o su familia en una de las 32 entidades federativas del país.

El aumento del 31.55% que se registró por las denuncias recibidas en 2020, se presentó durante el confinamiento al que se han visto obligadas a estar millones de mujeres por el virus covid-19 que afecta al país y al mundo.

"Antes de llegar al refugio, no pensaba, no sentía"

María llegó al refugio de la Red Nacional de Refugios por recomendación de su nuera. "Me sentía sola. Cuando lo soltaron creí que no tenía derecho a defenderme, sentía que debía hacer todo lo que él me pidiera. Antes de llegar al refugio, no pensaba, no sentía, no escuchaba, los días soleados me daban igual, ya no sonreía", cuenta. La víctima había denunciado tres veces a su agresor, la última vez, en la que ella lo entregó y salió libre.

De acuerdo con los datos públicos del SESNSP, 2020 estableció un récord en las llamadas de violencia de género. En 2016 se recibieron 82 mil 604; en 2017, 106 mil 765; 2018, 172 mil 210; mientras que, en 2019, 197 mil 693 y 2020, 260 mil 67.

Las entidades donde se registraron más gritos auxilio en 2020 fueron Chihuahua, 48 mil 730; Estado de México, 42 mil 512; Ciudad de México, 39 mil 494; Jalisco, 14 mil 43; Puebla, 11 mil 981; Coahuila, nueve mil 778; Hidalgo, nueve mil 708; Guanajuato, nueve mil 518; y Chiapas, siete mil 109.

El informe menciona que en el caso de las "llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual", se efectuaron cinco mil tres llamadas, principalmente de los estados de Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México y Baja California.

"En este tiempo debido a la contingencia es más complicado para las mujeres en sus diferentes esferas, en el ámbito familiar, el educativo y social. A partir de estas dificultades, ellas están más en su casa. Los agresores han tenido pérdidas en cuanto cuestiones económicas, permanecen más en casa más tiempo, por lo tanto la violencia aumenta. Además, nos encontramos con que las instituciones públicas han suspendido sus labores, recortado sus horarios y les cuesta más trabajo pedir apoyo", dice Dani, psicóloga del refugio.

Denuncias sin respuesta

"La segunda denuncia la había hecho en el centro de justicia de la mujer, en mayo pasado, se entrevistaron con él y resulta que no pasó nada; esa fue la segunda vez y la tercera me escapé de él. Desde de 28 a 29 de septiembre llegué a la Procuraduría en Agua Hedionda, ya hay hice mi tercera denuncia", señala.

María conoció a su agresor en su trabajo. Ella atendía un puesto de baños en una central de abastos el país. Él comenzó a cortejarla, en un inicio, después se convirtió en un acoso. María era viuda y tenía claro que no quería tener otra relación. Sin embargo, el agresor insistía en que saliera con él.

"Me seguía, me pedía que me subiera a su taxi. Una vez, con engaños, me subí y fue cuando pasó la primera agresión, abusó de mí, me golpeó, me ofendió psicológiamente. Yo debía esconderme por un mes en mi casa, luego salía, a veces me iba a la de mi hijo. Él volvía a encontrarme, decía que nos iba a hacer cachitos a mí y a mis nietas".

Llamadas por hostigamiento sexual

Las llamadas de "acoso u hostigamiento sexual", registran un aumento del 12.12% al pasar de siete mil 470 en 2019 a ocho mil 376 en 2020. Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Baja California los estados con más incidencia.

Por "violación" se reportaron tres mil 554. La mayoría en Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. En el caso de denuncias por "violencia de pareja", en 2020 se recibieron 236 mil 562, principalmente en Baja California, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León y Sonora.

En el caso de "violencia familiar" se atendieron 639 mil 388 llamadas. La mayoría de las denuncias que fueron hechas por mujeres al 911 se efectuaron de la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Veracruz.

Escapa de su agresor

"Hace dos años yo no pensaba. No sabía qué hacer. No quería vivir. No veía un futuro", dice María, quien iba a casa de su hijo para resguardarse, "sólo a él le tiene miedo el señor que me agredía", cuenta.

"Cuando llegué al refugió me hijo me habló y me dijo ´mamá, pero está segura que no te van a golpear ahí´. Sólo me senti enclaustra por unos segundos porque después todo fue diferente".

María decidió irse al refugio porque querái ayuda. Después de tres mes dice que se siente empoderada y con ganas de vivir. Tiene planes de vender tortillas y picaditas a fuera de la casa de su hijo. En el refugio le regalaron un comal y una estufita, "me encontré con estos ángeles y mi vida cambió. Me trataron como persona, la señora de la limpieza, el chófer, todos, todos han sido muy amables", comparte.

"Las mujeres víctimas de violencia tienen repercusiones en el ámbito psicológico, padecen trastornos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, indefensión aprendida, síndromes de Estocolmo. Pierden las esperanzas, ven un futuro sombrío y no encuentran una opción, pueden caer en un estado en el que creen que deben de aguantar, les llegan a decir ´es la cruz que te tocó cargar y te aguantas´, ´eso te tocó y ahí te tienes que quedar´", explica la psicóloga.

Dani quien atiende las mujeres que asisten al refugio señala que durante la pandemia, aunque fue difícil y se enfrentaron a diversos obstáculos, con poco personal en las fiscalías, también encontraron formas de llegar a la población usuaria a partir de la difusión de los espacios.

Cada hora, una mujer fue asesinada en 2020

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en 2020 los ministerios públicos de las 32 entidades federativas del país registraron la muerte por homicidio culposo, doloso y feminicidio de seis mil 888 niñas, jóvenes y mujeres adultas.

Según los registros de violencia en contra de las mujeres que documentó el SESNSP, el año pasado, tres mil 136 mujeres murieron por homicidio culposo, principalmente en Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Por homicidio doloso, se documentaron dos mil 783 víctimas. Las entidades con más crímenes son: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Michoacán.

En el caso de feminicidios, en 2020 se documentaron 969 víctimas. La entidad con más casos es Estado de México, seguido de Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Morelos y Baja California.

Violencia anunciada

Desde el mes de marzo de 2020, LA SILLA ROTA informó que niñas y mujeres en los 32 estados del país enfrentan una doble pandemia en México: la violencia de género y el covid-19. Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostraban que, durante el mes de marzo, cuando inició la Fase 1 de la contingencia por el virus covid-19, se dispararon las denuncias ante el Ministerio Público, así como las llamadas al 911 por violación, abuso sexual, acoso u hostigamiento, violencia de pareja y violencia familiar.

El 6 de marzo del año pasado, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se adopten medidas por el "estremecedor repunte global de la violencia doméstica" contra mujeres y niñas en las últimas semanas, por el confinamiento que originado el covid-19 en todo el mundo. "Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19. Pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas", expresó Gueterres.

Al pedir a los gobiernos que se adoptaran las medidas necesarias para evitar las agresiones, el secretario de Naciones Unidas, aseguró que la violencia en contra de mujeres de mujeres y menores no se debe presentar "donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares".

Ese mismo mes, el incremento de los ataques domésticos en contra de mujeres y menores, fue reconocido por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien informó que aumentaron entre un 30% y 100%, las llamadas que recibió el personal del número 911.

"Ahorita ante la contingencia hemos estado en contacto con el 911 y lo que nos han comentado alrededor del país es que efectivamente hay estados donde el incremento fue del 100%, en estos 15 días de confinación, de estar en casa. ¿Esto de qué nos habla?, de que lo más probable es que vamos a tener estas cifras dramáticas, donde al final del día habrá más mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas que por el coronavirus", alerta Alicia Leal, directora de estrategia "Violeta" de la Segob.