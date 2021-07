"Lo básico es que te sientas cómodo en tu propia piel": influencer de moda

En el mundo de la moda continúa presente el binarismo basado en género que nos dice lo que deben usar los hombres y lo que deben usar las mujeres. Fernando Muro, influencer de moda, maquillista y dueño de la tienda de ropa Muro Clothing desafía cualquier tipo de estereotipo y expresa su personalidad a través de su apariencia.

Fernando se dedicó a la docencia durante ocho años, pero descubrió que su verdadera pasión se encontraba en la expresión visual a través de la ropa, los tatuajes y el maquillaje.

Convertirse en influencer de moda ha sido todo un proceso de autoexploración para Fernando."Lo que soy ahora lo hago porque no me veía reflejado o identificado con otras personas que veía en los medios", dijo en entrevista para El Podcast de Eva.

La inspiración para crear sus outfits viene de todos lados, aseguró el influencer, quien inició comprando ropa en los mercados locales. Así, fue acumulando o coleccionando ropa, que después comenzó a vender en su tienda.

La ropa no tiene género

Cada día escuchamos con más frecuencia la frase "la ropa no tiene género", a pesar de que en las tiendas de ropa aún encontramos las áreas destinadas a la ropa de mujer y la ropa de hombre. Para Fernando Muro, la moda en general es para la humanidad en general:

"Para mi la moda es muchas cosas, es para lo que tú quieras ser, la moda es para los humanos. Los animales no tienen moda, las plantas y otros seres vivos no se expresan a través de la moda y los seres humanos sí", dijo Fernando.

El maquillaje como otra forma de expresión

"La cuestión del maquillaje es como lo último que he incorporado a mi imágen", dijo Fernando, quien aseguró que su proceso de aprendizaje sobre el maquillaje ha sido completamente autodidacta.

Su hermana lo llevó a un taller de maquillaje como modelo, experiencia que lo llevó a querer incorporar el maquillaje a su look. Ahora Fernando irrumpe en las redes sociales con maquillaje fuera de lo común que incorpora a su apariencia.

"No hay que tener miedo a jugar"

Según cuenta Fernando, encontrar referentes que te inspiren es un buen primer paso para explorar los estilos que más te hagan sentir cómodo o cómoda."Yo así lo hice también, veía looks e iba guardando imágenes o tomando capturas de pantallas", contó el influencer. "No tengas miedo de decir ´me inspiré en mi cantante favorito´, ´me inspiré en mi modelo favorito´. No hay que tener miedo a jugar", enfatizó.

Como con todas las personas que salen de la regla e irrumpen en la cotidianidad, Fernando Muro también ha recibido críticas y hasta comentarios de odio, pero él asegura que no es algo que le moleste o le haga querer cambiar la forma en la que se viste.

"En el momento en el que te dejen de ver o en el que dejes de llamarle la atención a alguien, entonces ahí sí preocupate", agregó.

Si estás en el proceso de querer explorar con tu apariencia y tu ropa, es importante acercarse a personas que te acepten tal y como eres. "Mi vida cambió en parte por las personas de las que me empecé a rodear", contó Muro.