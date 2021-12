Llaman "miss" a profesora y se molesta; "no soy una empleada del Vips", revira

La clases en línea y la posibilidad de grabarlas ha dejado al descubierto momentos incómodos de los profesores.

En esta ocasión, un alumno denunció a una profesora de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México) por regañar a un alumno de llamarla "miss".

La profesora estaba pasando lista y el alumno le responde "aquí estoy miss". En el video se ve la cara de sorpresa por parte de la académica y de inmediato el joven le pide una disculpa y se justifica diciendo que así le dice a su maestra de inglés.

Lee: Profesor pide alumna de 15 años ser "amigos con derechos"

"Aquí estoy, Miss... perdóneme, perdóneme, es maestra. De verdad perdóneme" dice el estudiante, quien indicó que está acostumbrado a referirse así por su clase de inglés".

La académica se molesta y hace un comentario clasista hacia las empleadas del Vips.

Yo no soy la señorita del Vips, no soy la señorita que está a cargo de nada", indicó la docente.

"No, yo lo entiendo, maestra", respondió el joven.

"Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen "mister"? Sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita", comentó la doctora. "Maestra le repito", intervino el joven.

Lee: "¿Por qué no hacer más clases sin ellas?", denuncian a profesor de UP

"Doctora para ti", reaccionó la maestra visiblemente molesta.

La profesora visibilizó la desigualdad de género que existe en algunas ocasiones en el lenguaje. Refiriéndose a ella como "miss". Una referencia que se llega a usar en colegios de educación básica. Sin embargo, en este contexto, la académica pide que sea reconocido su grado académico.

Aunque dicha petición, el ser llamada como doctora fue acompañado de un comentario elitista; los alumnos decidieron evidenciarla en TikTok.