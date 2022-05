Licencias de paternidad en la incertidumbre

México está en los últimos lugares en la lista de países que otorga permiso de paternidad. Actualmente da cinco días y ahora por una iniciativa en Cámara de Diputados se propuso ampliar hasta 20, pero no se sabe quién asumirá los costos.

La licencia de paternidad de cinco días y adopción está establecido en la ley desde 2012, la paga el patrón. "Lo más probable es que la siga pagando", dijo en entrevista el abogado laboral Manuel Fuentes.

En caso de que sea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quién lo otorgue, aunque no es claro, los empleados que no estén asegurados no tendrán este derecho.

"No está claro quién pagará esa prestación. Queda claro que es el patrón, pero eso significa que se debe aumentar el costo de las cotizaciones. Y quien no esté asegurado, será un derecho burlado", dijo en entrevista el abogado.

La licencia de paternidad es diferente a la de maternidad, la de las madres cuenta con goce de sueldo y corre a cargo del IMSS.

El padre puede solicitar esta licencia a partir del día del nacimiento del bebé o cuando se reciba a menor adoptado. En caso de no recibir el permiso, el trabajador tiene que contactarse con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para interponer una denuncia.

Con esta iniciativa se busca reducir la brecha salarial pues se considera que las mujeres son las más afectadas por ser quienes deben elegir entre trabajar o maternar.

Los dictámenes ya aprobados fueron remitidos a la Mesa Directiva para que sean discutidos y analizados por el Pleno, aunque este jueves está prevista la última sesión del segundo periodo ordinario en la Cámara baja.

ARGENTINA QUIERE SALIR DE LA LISTA

También Argentina cuenta con una licencia corta de paternidad, de hecho sólo cuentan don dos días, ahora el presidente Alberto Fernández ha presentado un proyecto de ley para ampliar el premiso de paternidad a 90 días y el de maternidad hasta los 126.

De ser aprobada la iniciativa por las dos cámaras legislativas, la licencia de paternidad pasará a ser de 15 días y se ampliará de forma progresiva hasta llegar a los 90 en un máximo de ocho años.

Un modelo en cuanto a crianza ha sido Suecia, que desde 1974 ha ofrecido incentivos para que los papás se queden en casa al cuidado de los hijos hasta tres meses.

En la actualidad, las parejas suecas reciben 16 meses (480 días) de licencia paterno-maternal cuando nace el primer hijo.

Durante los primeros 390 días, el progenitor que deja de trabajar recibe 80% de su salario de parte del Estado.

Un caso interesante es el de Japón, donde les dan 30 semanas de permiso a los hombres y 36 a las mujeres, remuneradas al 100 por ciento. Sin embargo, sólo el 6% de los varones ejerce este derecho por temor al despido.