Libros imprescindibles de Virginia Woolf

Un día como hoy pero de 1882 nació la escritora británica e ícono del feminismo, Virginia Woolf. Su amplia obra comprende alrededor de 9 novelas, diez cuentos, 3 biografías, 19 libros de no ficción, y aproximadamente 11 autobiografías y diarios.

Adeline Virginia Stephen, mejor conocida como Virginia Woolf es una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del feminismo europeo. A lo largo de su obra se puede apreciar mucha de su esencia como una mujer atrapada en un mundo hecho para los hombres.

La infancia de Virginia estuvo rodeada de intelectualidad. A pesar de esto, fueron sus hermanos varones los únicos que pudieron estudiar en la Universidad, ya que se consideraba que las mujeres de la familia debían quedarse en casa para cuidar de su padre y, por lo tanto, ser educadas por un tutor.

A los trece años Virginia quedó huérfana de madre, lo que, de acuerdo con información de National Geographic, la llevó a experimentar su primer episodio depresivo. La vida de Virginia no fue sencilla, en una obra autobiográfica, la autora habla sobre los abusos sexuales a los que fue sometida por parte de dos de sus hermanastros y que a raíz de ello jamás pudo dejar de sentir desconfianza hacia los hombres.

En 1905, su padre murió de cáncer, y antes de que Virginia hubiera cumplido los 23 años ya se había intentado suicidar. Los diversos intentos de suicidio la llevaron a ser catalogada por algunas revistas como "una escritora atormentada".Según National Geographic, hoy en día se considera que Virgina Woolf padeció un trastorno bipolar con fases depresivas severas.

En agosto de 1912 se casó con el político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico, Leonard Woolf.

En 1925, Virginia logró un gran éxito con la publicación de su novela La señora Dalloway, con lo que inició su camino hasta convertirse en la escritora que aún es ampliamente leída alrededor del mundo.

Para conmemorar su natalicio hoy queremos recomendarte tres libros escritos por Woolf que se hacen imprescindibles a la hora de conocer su obra:

1. La señora Dalloway

Si aún no conoces el trabajo de Virginia Wolf puedes iniciar leyendo la primera obra de esta autora que tuvo éxito. En 1925 su libro La señora Dalloway (su cuarta novela) tuvo un gran éxito al ser publicada, sin duda es un libro que marcó la trayectoria literaria de Woolf.

Este libro relata un día corriente en la vida de Clarissa Dalloway, una dama casada con un diputado conservador y madre de una adolescente. La historia comienza una soleada mañana de junio de 1923, con un paseo de Clarissa por el centro de Londres y termina esa misma noche, cuando comienzan a retirarse de casa de los Dalloway los invitados a su fiesta.

En el curso del día sucede un hecho trágico: el suicidio de un joven que vuelve de la guerra. La autora no sólo se centra en el suicidio, sino que se permite relatar los pequeños sucesos del día y los recuerdos de los personajes.

La señora Dalloway no solo nos habla de la depresión y la locura como consecuencia de la guerra, también plantea interesantes situaciones en torno a los roles de género.

2. Una habitación propia

¿Qué hubiera pasado si William Shakespeare tuviera una hermana? ¿Ella pudo haber escrito obras literarias como las de este escritor inglés? La respuesta es un rotundo "no". Al menos eso nos pone a pensar Virginia Woolf en su libro "Una habitación propia".

A lo largo del libro, Woolf nos lleva por un recorrido histórico sobre las mujeres y la escritura, buscando en los estantes de una biblioteca respuestas y certezas para hablar sobre las mujeres y la novela. La única certeza que la escritora logra encontrar es que, para escribir novelas, hace falta que las mujeres tengan dinero y una habitación propia.

En concreto, Virginia Woolf alienta a las mujeres de su época a ganar quinientas libras anuales y tener un espacio propio para escribir:

"Quinientas libras al año significa el poder de la introspección, y una cerradura en la puerta, el poder de pensar por una misma", asegura Woolf.

No es que una mujer en aquella época o en la nuestra no pudiera escribir, pero "Una habitación propia" nos interpela sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres para poder desarrollarse de forma óptima en la escritura. Si Shakespeare hubiera tenido una hermana, esta no habría podido escribir textos como "Hamlet" o "Romeo y Julieta", porque, de acuerdo a lo que señala Woolf, naciendo mujer la sociedad la habría empujado a otros caminos: los de el trabajo de cuidados, el analfabetismo y la reclusión en el espacio privado.

Pese al panorama desolador, Virginia Woolf no se limita a señalar las desigualdades. En su último capítulo, se dedica a alentar a las mujeres a escribir:

"Por las buenas o por las malas, espero que ustedes adquieran bastante dinero para haraganear y viajar, para considerar el porvenir o el pasado del mundo, para soñar sobre los libros y demorarse en las esquinas y dejar que la línea del pensamiento se sumerge hondo en el río. Porque no quiero que se limiten a la novela. Si quieren complacerme (y hay miles como yo), escribirán libros de viaje y aventura, de investigación y de erudición, de historia y biografía y crítica y filosofía y ciencia. Con todo eso adelantarán el arte de la novela"

Sin duda, "Una habitación propia" es un texto obligado para las mujeres amantes de la literatura, para las mujeres escritoras y para toda aquella mujer que desee motivarse con las palabras de Virginia Woolf.

3. Orlando

La crítica consideró esta novela como una obra maestra, porque fue una obra totalmente transgresora en cuanto a forma y temática. En ella se tratan temas considerados tabúes en su época, como la homosexualidad y la sexualidad femenina. Woolf cuestiona el rol de la mujer dentro de la sociedad y defiende su posición como creadora literaria.

La obra se presenta como una biografía, pero en realidad es una parodia de ese género, Woolf narra las peripecias de un joven aristócrata inglés, apuesto, rico, seductor y cultivado, figura inspirada en Vita Sackville, escritora y amante de Woolf desde 1922.

¿Cuál de estos libros leerás primero?