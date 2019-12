''Levantarte y ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada'', el infierno de Abril

"Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste 'papá'", así comenzó Ana, su hija, a relatar el infierno que vivió Abril Pérez Sagaón, mujer víctima de feminicidio hace una semana durante la conmemoración del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género.

Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero. — ana c (@anacecygarciap) December 3, 2019

"Imagina tener que vivir el infierno viendo cómo tu madre se enfrenta a un sistema de justicia corrupto", "imagina que después de tanto dolor y tanta angustia no pierdas la esperanza de una vida sin violencia", "imagina ser fuerte todos los días por tu sueño", "imagina que tu hermano te llame para decirte que tu madre está inconsciente por un balazo", ¿cuántas historias en México, tierra de feminicidios, no hay así?

La historia de Abril Pérez indignó a miles de personas por "ser un feminicidio que se habría evitado" si su caso no hubiera sido reclasificado por un juez y no hubiera derivado en la liberación de su ex esposo, señalado como principal sospechoso de un feminicidio llevado a cabo con precisión por dos sicarios.

"Imagínense no poderle decir adiós, que te quiten tu mundo entero de un día para otro", escribió también Ana, hija de Abril, quien junto a sus hermanos se suma a una cifra incierta de víctimas colaterales por feminicidio en la que de acuerdo con el diario El País, expertos estiman más de 3 mil niños huérfanos en 2018 y más de 23 mil en la década.

"Imagínense sentir el dolor, la desesperación y la impotencia que yo como otras millones de mujeres sienten día a día por este tipo de inhumanidades. Imagínense saber que el criminal sigue suelto, y probablemente seguirá así hasta que se le acabe el dinero...", finaliza Ana en su hilo de Twitter.

De enero a octubre de 2019 se han registrado 809 feminicidios en el país, mientras que hay 171 mil 347 carpetas de investigación por violencia familiar.

¿Qué es un feminicidio y por qué hay que diferenciarlo y definirlo? Te explicamos ???? pic.twitter.com/stQbvd0ASd — La Cadera de Eva (@LaCaderadeEva) November 29, 2019

La violencia familiar, delito que reina en la Ciudad de México y otras entidades como Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Coahuila, Tabasco, Tamaulipas y el Estado de México, es una señal de alarma de un posible feminicidio pues del mayor número de carpetas de investigación por violencia familiar, ésta es ejercida contra mujeres o sus hijos.

fmma