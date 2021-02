“Les caemos mal a nuestra autoridades”, LasTesis

El movimiento de LasTesis de Chile, las creadoras de un Violador en tu camino, denunciaron que las autoridades de su país las hostigan cuando hacen sus reuniones, “les caemos mal”, dicen en el Foro de Equidad de Género organizado por movimiento de He for She del Tec de Monterrey.

En la conversación, LasTesis compartieren cómo el arte les ha ayudado a tener intervenciones políticas en su país. Nunca se imaginaron el impacto que iba a tener su performance a nivel mundial.

“Nosotras salimos accionar. Lo que pasó todavía no lo entendemos. Parece que hay un potencial transformador en el arte, cuando parece que genera perturbaciones en el campo de poder, aparece en nuestra acción”, señalaron.

En el Foro participaron Sibila, Daffne, Paula, algunas de las integrantes del colectivo LasTesis.

Lee: La sororidad será el triunfo de la revolución feminista: Las Tesis

El arte, una forma transformadora

LaTesis comentaron que el reto del arte es quitar la cultura “textocentrista”, por ello trataron de expresar con su performance el planteamiento de Rita Segato sobre la violación, sobre la que ha dicho que es un acto de dominación y poder.

“No todos aprendemos de la misma forma, vivimos en una sociedad textocentrista, hemos hecho el ejercicio de traducir las palabras, no sólo la palabra, cómo se puede traducir al vestuario, cómo el soporte textil puede expresar la misma idea”, dijo Sibila.

La colectiva prefirió trasladar la idea del collage a lo escénico, ya que es una forma de no jerarquizar al información, “es un recurso rizomático que no corresponde a una estructura vertical de entenderlo”.

Lee: Time reconoce a LasTesis en la lista de personas más influyentes

La participantes del Foro, les preguntaron a la colectiva cómo incursionar en el perfomance, les sugirieron comenzar con su propio cuerpo. Las incitaron a irrumpir en espacios de poder, como pararse frente a un militar o en un espacio militar, sólo por incomodar.

Lee: Time reconoce a LasTesis en la lista de personas más influyentes

En el performance, los cuerpos son la base, y compartieron que como colectiva los primeros ejercicios que hacen en sus prácticas son de meditación, "para aprender estar aquí y ahora, para evitar la aceleración, no estar pensando en las tareas pendientes", dijo una de ellas.

Las integrantes del colectivo no creen necesario que deban saber todo, el arte es una cuestión de experimentación.

“Creemos en el ‘do it yourself’, nos parecía que nuestro trabajo necesitaba de un ritmo, no importa si eres perfecto, las herramientas que sirven para levantar esta demanda, lo podamos hacer”, dijo una.

También, denunciaron la necesidad de replantearse el arte, ya que en Chile, el Poeta Pablo Neruda aún es un referente, tiene tintes misóginas.

Señalaron que están preparando un tercer performance y esperan poder viajar para presentarlo adonde las inviten.