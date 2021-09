Lecciones sobre responsabilidad afectiva en la tercer temporada de Sex Education

La llegada a Netflix de la tercera temporada de Sex Education nos emocionó a todas y todos. En esta temporada los creadores de la serie decidieron dar un giro importante y mostrar que los problemas de las y los adolescentes no tienen como origen únicamente su sexualidad.

La tercera temporada de Sex Education trae consigo muchas enseñanzas sobre lo complicado que pueden ser las relaciones interpersonales, especialmente aquellas que se desarrollan en el plano de lo romántico o sexo-afectivo. La honestidad es el estandarte fundamental de esta temporada, que nos deja reflexionando sobre la importancia de eso a lo que ahora llamamos responsabilidad afectiva.

Ninguna persona es perfecta, a veces cometemos errores que pueden afectar incluso a las personas que más queremos. Eso no significa que no podamos responsabilizarnos de nuestros actos, especialmente cuando sabemos que dañamos a otras personas. En esta nota te contamos sobre algunas enseñanzas de responsabilidad afectiva que nos brindó la tercera temporada de Sex Education:

1. Ser honesto también es ser responsable

Seguramente a ti también se te rompió el corazón cuando Eric besa a otra persona en su viaje a Nigeria, mientras que Adam pasa los días en Moordel extrañandolo. No obstante, decir la verdad es la gran enseñanza que nos dejó Eric, porque valientemente decidió contarle la verdad sobre su viaje a Adam, enfrentando las consecuencias que podrían surgir.

Más tarde Eric y Adam terminan su relación, porque Eric no se siente emocionalmente dispuesto a acompañar a Adam en el duro proceso de "Salir del closet". Comunicar eso de forma honesta también fue un acto de responsabilidad.

Otra muestra de honestidad que nos sorprendió fue cuando Isaac le confiesa a Maeve que borró el mensaje de voz que Otis le había dejado en la contestadora de su teléfono móvil, pese a la posibilidad de perder la confianza de Meave para siempre, Isaac decide decir la verdad y responsabilizarse de su error.

2. Buscar ayuda profesional cuando es necesario

Todas y todos tenemos problemas emocionales sin resolver, y aunque la sanación emocional y la atención psicológica de lo que nos afecta es un proceso largo, debemos ser conscientes de que esos problemas que cargamos individualmente también afectan a nuestras parejas.

Ir a terapia para atender los problemas personales no sólo es una forma de ser responsable con uno mismo, también es una forma de generar un entorno más seguro y amigable en las relaciones de pareja. Sex Education nos muestra esto cuando Aimee se hace consciente de que su estrés postraumático provocadoa la agresión sexual que enfrentó, está afectando su relación con Steve y psiblemente, está afectando de forma directa a Steve. Yendo a terapia con la madre de Otis toma el valor para hacerse responsable de esa situación.

Otro ejemplo es el de el ex director Michael, quien a lo largo de la tercera temporada y gracias a una conversación con la terapeuta Jane Milburn se da cuenta que los traumas de su infancia afectaron toda su vida y la relación con su esposa, tras descubrirlo se decide a trabajar para cambiarlo.

3. Ser sincero con los sentimientos y no decir "te amo" si no lo sentimos

Nadie quería que Otis le rompiera el corazón a Ruby, pero esta temporada nos dio una sabia lección: no decir "te amo" si no lo sentimos de verdad. Al igual que con cualquier emoción, es importantísimo no decirle a la otra persona cosas que no sentimos realmente, porque esto podría causar confusión y muchos otros problemas. Ser honesto también es ser responsable.

¿Qué otras lecciones sobre responsabilidad afectiva te dejó la tercera temporada de Sex Education?