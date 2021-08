Lecciones feministas de Samantha Jones, ¡te vamos a extrañar!

Después de seis temporadas y dos películas Sex and the City anunció su regreso y no podría ser más emocionante. Un ícono de los años 90 y 2000 que puso sobre la mesa temas y problemáticas que todas las mujeres adultas vivimos de forma natural y con humor. El reboot llamado And Just Like That regresará con más fuerza que nunca, pero Samantha Jones (Kim Cattrall) no será parte del elenco.

Definitivamente, Samantha es la amiga que todas quisiéramos tener, es abierta con su sexualidad, exitosa y siempre supo dar un consejo de amor propio a sus amigas. Por ello te contamos cuatro lecciones feministas que su personaje dejó en nosotras.

Sexualidad sin miedo

Samantha no temía hablar de su sexualidad, le gustaba descubrir y explorar su cuerpo y rompió sin miedo los estigmas sociales que indican que las mujeres deben ser virginales o sumisas.

"Tengo una cita con mi vibrador"

Ella creía que las mujeres podían tener la misma idea y disfrutar del sexo como los hombres.

??"Si me quedo insatisfecha una vez es culpa suya; si me quedo insatisfecha dos veces es culpa mía"

Amistad como prioridad

Samantha siempre apoyó y escuchó a sus amigas, a quienes defendía cada vez que una se sentía sin ánimos. A pesar de su gusto y disfrute por los hombres y el sexo, demostró que ninguna relación de pareja tenía porque interferir con una gran amistad.

"Cielo, yo estoy contigo y alguien tiene que poner a esas zorras en su sitio"

Exitosa e independiente

Samantha tenía su propia agencia de Publicidad y Relaciones Públicas donde nos enseñó todos los beneficios del networking y la importancia y fuerza que da el ser una mujer económicamente independiente.

"No soy el tipo de mujer que se sienta en casa todo el día esperando a un hombre"

Amor propio y seguridad

Por último, Samantha Jones nos dio grandes lecciones de amor propio, fue quien decidió poner sus necesidades en primer lugar y no sacrificó su vida por el amor romántico.

"Te quiero, pero me quiero más a mí misma"

Ella decidía cómo se vestía, veía y sentía con su cuerpo que amaba y tampoco temía demostrar sus sentimientos cada vez que los sentía.