Lecciones feministas de la nueva película de Cenicienta

La nueva película de Cenicienta, producida por Amazon, ya se estrenó y no podemos estar más felices. La película musical con canciones de Madonna y los Beatles, a parte de un gran ritmo, transmite un mensaje feminista espectacular. La historia que había sido contada por Disney ahora tomó un giro de 180 grados presentando a una princesa adaptada a su época e interpretada por la cubana estadounidense, Camila Cabello.

"Las mujeres tenemos partos, nos encargamos de los niños y seguro podemos con los negocios", dijo Cenicienta.

La nueva propuesta refuerza la idea de una mujer independiente, deconstruye el amor romántico y cree en las mujeres líderes. Por ello, te compartimos algunas de las lecciones feminista que nos dejo la peli.

1. DEJAR LOS MIEDOS, SER FEROZ Y ASTUTA

Uno de los primeros mensajes de la película es que es posible que tus sueños se conviertan en metas si trabajas en ellos. Nuestra Cenicienta modernizada desea emprender su propio negocio y durante toda la historia lucha por ello, nos enseña que lo importante que es ser fiel a una misma y estar lista para luchar por lo que quieres lograr a pesar del miedo.

2. ¿QUÉ IMPORTA LO QUE OTROS CREAN?



En una de las primeras escenas, una de sus hermanastras le pregunta a Cenicienta sí cree que es bonita, a lo que nuestra princesa le responde que no importa lo que los otros crean de su belleza, si no cómo se siente una misma al verse al espejo. Este mensaje tan breve busca reflejar la importancia del amor propio y derrumbar la idea de que existen estereotipos de belleza.

3. MUJERES LÍDERES E INTELIGENTES



Una de nuestras favoritas fue la princesa Gwen, hermana menor del príncipe, quien demuestra que la vida no tiene porque ser aburrida. Su personaje astuto y estratégico sueña con ser la siguiente gobernante y durante la película comparte sus ideas, como la importancia de la energía eólica, reducir la pobreza o terminar con los monopolios. Una mujer que siempre estableció su lugar y demostró su fuerza.

4. EL MATRIMONIO NO ES UNA OBLIGACIÓN



La película no se enfoca en el clásico "final feliz" que acaba como matrimonio. Cenicienta siempre apuesta por ella misma y decide perseguir sus sueños para no seguir encerrada en un sótano, pues sabe que a pesar de parecer imposible, puede lograr lo que se propone. Así como no ponerle etiquetas al amor y simplemente vivirlo y disfrutarlo.

5. TÚ ERES TU PROPIA OPORTUNIDAD



Por último, la canción de la película "Million To One", alienta a apostar por una misma a pesar del miedo, ya que las oportunidades pueden ser únicas y las indicadas en el momento adecuado. Desear que los sueños se hagan realidad es el primer paso para que no parezca un imposible.