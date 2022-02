Le promete amor en Tinder, deja a su esposo y después le dice que no la ama (Foto: Pexels)

El desamor en Tinder se ha convertido en una constate. Esto se debe a que a veces los hombres se aprovechan de las estrategias del amor romántico para atraer a las mujeres. Es decir, bajar el sol, la luna y las estrellas y después no hacerse responsables de la relación afectiva que están creando.

Esta es la historia de Julia, una usuaria de Tinder que dejó a su esposo tras enamorarse de un argentino que conoció en la aplicación. Sólo converaron, pero nunca se conocieron físicamente.

Jorge, un hombre mayor de origen argentino fue a Italia, hizo un viaje breve e hizo match con Julia. De acuerdo con medios argentinos, Julia se enamoró de él porque encontré el afecto que no tenía en casa.

“Porque aunque ellos me amaban no sabían darme lo que verdaderamente necesitaba. Él sí: con palabras, bromas, cariño, me dio el afecto que yo buscaba”, declaró para el medio TN.

Jorge invitó a Julia a irse a Argentina. “Vení, yo te espero en Buenos Aires”, para animarse a dejar su vida atrás y mudarse de país. Así que habló con su pareja y su madre para informarles que su decisión no tenía vuelta atrás.

“Sólo tuvieron conversaciones”

Sin haberse visto nunca antes pero con un largo historial de conversaciones, Julia llegó a Buenos Aires para convivir con Jorge, el hombre que la había enamorado por mensajes.

Su idea inicial era permanecer dos meses para evaluar cómo fluía la relación y la convivencia diaria. Fue cuando Julia terminó con el corazón roto, pues ella estaba profundamente enamorada y Jorge le dijo que no la amaba.

Él le dijo con toda tranquilidad que no la ama y que la ve como una amiga. Julia volverá a Italia.

Esta no es la única historia en la que un hombre enamora con mensajes a una usuaria de Tinder. Gaby es otro caso, quien dijo para El Heraldo Radio que tuvo una relación de un año con alguien a quien nunca conoció físicamente.