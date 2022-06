Le hacía pruebas de embarazo a su hijastra después de abusar de ella

Un hombre fue detenido tras por abusar sexualmente de su hijastra discapacitada, confesó que también le hacía pruebas de embarazo a escondidas de su pareja y madre de la niña.

De acuerdo con los reportes oficiales de la policía argentina, el hombre cometió reiterados abusos sexuales contra su hijastra desde los 7 años de edad.

Abuso sexual en México

Las y los sobrevivientes de violencia sexual viven diversas violencias. "Primero se es víctima de la violencia sexual, después cuando decide hablar hay una revictimización social como legal. Las y los menores tienen que hablar unas 10 veces su testimonio" explicó Mercedes Llamas, , doctora en Gobierno y Administración Pública y maestra en Criminología y Política criminal.

En la república mexicana se ha buscado cambiar el que las y los sobrevivientes del abuso no tengan que repetir su testimonio tantas veces. Por ejemplo, en Chihuahua se graba el testimonio una vez, "porque conforme avanza el tiempo, el testimonio va cambiando, el cerebro de un niño va madurando y empiezan a bloquear esos recuerdos. Los padres prefieren no denunciar para no exponer a sus hijos", explicó Llamas.

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial, con 5.4 millones de casos por año, según Reinserta en su libro No es No.

Las pruebas fueron fundamentales para el arresto

El padrastro quedó detenido por las autoridades de Río Gallegos en Argentina, los abogados de la mujer y madre de la víctima han recabado pruebas en contra del abusador.

"El agresor fue detenido hace 10 días atrás, luego de que le realizaran declaración indagatoria y previo a la detención, nosotros como querellantes presentamos diversas pruebas fundamentales que determinaron la detención", informó el abogado Cristian Arel.

Tal es el caso, de la confesión del hombre que reveló que mientras su pareja salía a trabajar él aprovechaba para realizar las pruebas de embarazo a la víctima.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reporta que "en 60% de los casos de violencia sexual de niños y niñas, los principales agresores son personas integrantes de la familia: padre, padrastro, hermano, abuelo, tío o primo", por tal razón son pocas las denuncias, de acuerdo con Mercedes Llamas.