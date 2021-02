Las tres directoras de cine que podrán ganar los Globos de Oro 2021

El domingo 28 de febrero se celebrará la 78º entrega de los Globos de Oro y las mujeres siguen posicionándose para los grandes galardones. Las nominaciones fueron presentadas por Sarah Jessica Parker y Taraji P Henson vía remota y han hecho historia tras nominar por primera vez a tres mujeres al premio de Mejor Dirección Cinematográfica.

La directora china-estadounidense Chloe Zhao fue nominada por ´Nomadland´ película protagonizada por la actriz ganadora de los premios de la academia Frances McDormand. La cinta se llevó el Premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Toronto y el León de Oro a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La actriz, guionista, productora y directora inglesa Emerald Fennell fue otra mujer nominada por dirección en ´Promising Young Woman´, película de suspenso y comedia negra que denuncia la normalización del abuso y consentimiento sexual. Esta cinta también obtuvo la nominación a Mejor Película de Drama, Mejor Guión Cinematográfico y Mejor Actriz-Drama con Carey Mulligan.

Regina King, la famosa actriz afroamericana, es la tercera nominación a mejor dirección por ´One Night in Miami´ su primer largometraje que relata la historia de drama ficticio que reúne a Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke en una habitación de Miami.

Por otro lado, algunas series protagonizadas por mujeres como The Great, Emily in Paris, The Undoing, The Crown y Gambito de Dama son posibles ganadoras de su categoría.