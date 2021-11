Las RED flags en la relación de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal

Noviembre llegó acompañado del estreno del álbum RED (Taylor´s Version) de Taylor Swift, un álbum regrabado que contiene nuevas versiones de su famoso disco de 2012. Aunque no se supo mucho de su relación, con este estreno recordamos todo lo que Taylor vivió durante su relación con Jake Gyllenhaal y recopilamos sus RED flags gracias a las canciones de este álbum; recuérdalas todas cuando llegues a "All Too Well"

1. La diferencia de edad

La primera vez que se supo algo sobre la relación entre Jake y Taylor fue en noviembre de 2010, cuando él tenía 29 años y ella 20. Y sí, cada una de nosotras puede decidir con quién establecer una relación, pero esos hombres que se acercan a ti con comentarios como "eres muy madura para tu edad" "no eres como las otras mujeres", son una RED flag caminante.

2. El cumpleaños número 21

Se cree que la relación duró alrededor de tres meses, de octubre a diciembre de 2010. El 13 de diciembre de ese año, Taylor cumplió 21 años y realizó una fiesta a la que invitó a Jake para presentarlo como su novio ante su familia. Se rumorea que él terminó con ella unos días antes de su cumpleaños, pero le prometió que iría a su fiesta; claramente no lo hizo. Eso lo sabemos gracias a The moment I knew

¿Qué dices, cuando las lágrimas corren por tu cara delante de todos los que conoces?

¿Y qué haces cuando el que más significa para ti, es el que no se presentó?

3. La infidelidad

Esto es más que una red flag, pero teníamos que mencionarla. "All Too Well" nació después de que Jake Gyllenhaal llamara a Taylor durante uno de sus ensayos para el Speak Now Tour. Durante esa llamada él le confesó que le fue infiel. Y eso no sólo habla de la falta de responsabilidad afectiva y al tipo de relación que tenían, sino del tipo de persona qué era ¿quién llama por teléfono para tratar un tema así?

La versión original de la canción dura 20 minutos, te dejamos algunos de los versos que más nos duelen por aquí.

Porque ahí estamos otra vez, cuando te amé tanto

Antes de que perdieras la única cosa verdadera que has conocido

Fue raro, yo estuve ahí, lo recuerdo todo muy bien

4. La bufanda

No sólo eso, después de que terminaran por la infidelidad y de que él le enviara todas sus cosas, Taylor estaba destrozada; pero él conservó una de sus bufandas que seguía utilizando tiempo después ¿por qué seguirías utilizando la ropa de tu ex pareja cuando dejaste claro que no te interesaba? Bueno, pues él lo hizo; eso no sólo demostraba lo poco que le había afectado su separación, también era una forma de establecer el poder que tuvo sobre la relación y era una forma de orbiting.

Con estas RED flags ahora podemos escuchar el nuevo álbum con una perspectiva diferente. Recuerda, si ves una de estas señales en tu relación actual, acude con tus amigas, con tu red de apoyo y sal de ahí. Nos queremos bien y con relaciones saludables.