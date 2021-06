¿Cuándo fue la última vez reíste a carcajadas?: No te pierdas a Las Pipilenchas (Foto tomada de Las Reinas Chulas)

Celebrando el mes del orgullo LGBT Las Reinas Chulas te esperan, si aún no tienes planes para este fin de semana no te puedes perder "Las Pimpilenchas", una historia que visibiliza a la diversidad sexual, y las complejidades de vivir con miedos y estigmas, pero también con libertad, gozo, compañía y amor.

La industria del teatro ha comenzado a reactivar su economía poco a poco y respetando las precauciones sanitarias para cuidar la salud de todos y todas. Durante este año, Las Reinas Chulas, Nora Huerta, Ana Francis Mor, Cecilia Sotres y Marisol Gasé se adaptaron a la nueva normalidad e inventaron el cabarezoom, pero ahora ya están listas para escuchar de nuevo tu risa.

EL PODER DE LA CARCAJADA

¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? ¿Cuándo fue la última vez que un chiste te hizo tanto sentido que decidiste hacer un cambio? Las Reinas Chulas se han caracterizado por tener espectáculos irónicos y reírse de los dolores para señalar una estructura y sistema patriarcal que ha oprimido a las mujeres durante décadas.

"Creo que el poder que tiene la risa es un abanico de posibilidades", dijo Marisol Gasé, en entrevista para La Cadera de Eva, "la risa puede nacer de diferentes partes como del dolor o de la furia pero es un poder catártico".

Reír nos hace sentir más seguras, más confiadas, más cómodas, explicó la actriz. Sabemos que existen diferentes modos de hacer comedia pero la propuesta irónica y de farsa política, de estas 4 cabareteras apela hace que el espectador logre identificarse con los personajes y entender desde otra perspectiva lo "evidente". Las Reinas Chulas se han dedicado a señalar y resaltar lo que ya no se puede permitir usando como herramienta el humor que permite un juego y una historia mucho más digerible.

"La risa es un indicador de la vida y de estar acompañados", expresó Marisol.

LA IMPORTANCIA DE ESTAR INFORMADA

"¿Cómo está el país?", le preguntaron a Marisol cuando cursaba el segundo semestre en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM (CUT). "Vamos a hablar de las noticias", dijo él, "porque para ser un estudiante en consecuencias se tiene que estar informado, se tiene que saber de política". La información convirtió a Marisol en una artivista sin que lo supiera, pero el buscar informarse y el buscar entender ha sido una formación personal, relató.

Para entender la vida de las mujeres en México, las Reinas Chulas comenzaron con emprendimientos de mujeres indígenas y campesinas. En esos espacios las cuatros escucharon la historia de vida de cientos de mujeres, víctimas de violencias de género, abusos sexuales, discriminación y desigualdad.

"Cuando estábamos en Sonora con las Yakis, llegaron tres niñas y me dijeron: ´Enséñanos a leer, te juro aprendemos en un mes. Tú enséñanos´. Yo dije: ´Me quedo a vivir aquí', pero Jesusa Rodriguez me dijo no", relató Marisol.

En esos momentos el movimiento feminista no tenía la misma fuerza que ahora, aún se invisibilizan y permiten muchas violencias en contra de las mujeres, pero los empoderamientos y escuchar a las mujeres atravesó a las Reinas Chulas. Después de eso "no hubo manera de que nosotras no habláramos de la lucha por la igualdad para la mujer porque la necesidad por la justicia ya estaba", sostuvo la cabaretera.

ACTUAR EN CONSECUENCIA

Una carcajada puede lograr que una perspectiva cambie, y a pesar de que las Reinas Chulas se han dedicado ha hablar desde el dolor y la realidad que viven las mujeres en nuestro país en cada espectáculo intentan que exista una mujer, generalmente lesbiana, que sea triunfadora, exitosa en el amor, en la chamba, en el placer y feliz; esto es porque queremos demostrar que si hay esperanza y sí hay un final feliz.

"Una de las formas en las que nos hemos hecho más fuertes es estando juntas", afirmó Marisol Gasé, "que a pesar de que nuestra cultura machista nos ha enseñado que las mujeres ´Juntas ni difuntas´ nosotras estamos unidas". Las reinas Chulas son amigas, compañeras, cómplices, comunidad; una colectiva que trabaja con historias, con la vida, con energía y con resiliencia porque "sabemos que ser mujer en este país es complicado, pero unidas somos más fuertes".