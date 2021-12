Las obras imprescindibles de Anne Rice

"Me rompe el corazón darles la triste noticia: esta noche, Anne murió como resultado de complicaciones cerebrovasculares. La tristeza familiar no puede ser medida. Mi madre fue un soporte incondicional y me enseñó a abrazar mis sueños, a rechazar el conformismo y a enfrentarme a las voces oscuras del miedo y las dudas. Anne será enterrada en el mausoleo familiar, en el cementerio de Metairie, en Nuevo Orleans, en una ceremonia privada. Y el próximo año la celebraremos en un acto virtual y público", decía el tuit.