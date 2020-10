Las mujeres también somos buenas en matemáticas: joven con 24 medallas

"Yo creo que es otro estereotipo que hay en este mundo, siento que está el estigma de que las mujeres no son tan buenas en las matemáticas y es algo que hay que romper. Tanto hombres como mujeres son igual de capaces a la hora de resolver problemas", enfatizó Ana Paula Jiménez Díaz, estudiante de la UNAM que rompió el techo de cristal al obtener 24 medallas en certámenes de matemáticas.

Esta joven de 19 años es la mejor mexicana en certámenes internacionales de matemáticas, ya que en seis años ha logrado ganar 24 medallas al participar en cuatro olimpiadas europeas femeniles, dos olimpiadas internacionales, una Río Platense, una Iberoamericana, y en muchas más a nivel nacional.

Destacó que uno de los principales aspectos en los que se debe avanzar es en impulsar la participación de las mujeres en la ciencia y en especial en las matemáticas.

"Es ir poco a poco rompiendo los estereotipos. Es como una cadenita de ver a otras mujeres participar en eventos de este estilo o en ámbitos de la ciencia lo que te hace ver como 'ah, no es extraño, es normal'", resaltó.

Ana Paula declaró en entrevista con La Silla Rota que la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO, por sus siglas en inglés) es una de las que ha tenido un mayor impacto en su carrera, ya que le impresionó mucho el ver a 200 mujeres resolviendo problemas.

Yo creo que la EGMO es una de las competencias que me ha marcado porque es como un ambiente diferente, es muy padre. Te hacen ver que sí es posible y que eventualmente habrá más mujeres en este ámbito de la ciencia

Explicó que en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés) aproximadamente el 10% de las participantes son mujeres y que en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas ha subido un poco el porcentaje, lo que muestra que va por buen camino.

Si te apasionan las matemáticas puedes llegar lejos

Ana Paula estudia Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y le encanta también todo lo relacionado con el arte, como la pintura y el dibujo.

En primaria le iba bien en matemáticas, pero como en cualquier otra materia, fue hasta que entró a primero de Secundaria cuando esta ciencia la conquistó. Relató que su escuela se inscribió a las olimpiadas y ella participó por curiosidad y para probar suerte.

Desde las primeras pruebas le fue bien y fue entonces comenzaron los entrenamientos, "ahí fue cuando me di cuenta que las matemáticas no son sólo lo que nos enseñan en la escuela, sino que tiene este otro lado bastante creativo, ahí fue cuando me di cuenta de la belleza de las soluciones de los problemas", expresó Ana Paula.

La joven estudiante destacó que ganar las 24 medallas no ha sido sencillo, ya que todo es resultado de la dedicación y empeño, porque dedicaba a entrenar 12 horas a la semana aproximadamente.

"Es algo que quiero recalcar, que todos los logros son por la determinación y el entusiasmo que le echo a entrenar matemáticas, entonces yo creo que cualquiera que le gusten, que le apasionen, que le echen ganas, pueden llegar muy lejos", dijo.

Sus planes a futuro son entrenar a estudiantes de secundaria y preparatoria que participan en las olimpiadas de matemáticas en la Ciudad de México, ya que quiere seguir el ciclo que ella recorrió.

A quienes consideran que esta ciencia es complicada, Ana Paula les recomienda: "Por un lado les diría que no les tengan miedo a las matemáticas, yo creo que se condicionan y dicen las matemáticas son difíciles y se quedan en ese renglón y como que no se permiten ver cómo son realmente".

(MJP)