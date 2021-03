Las mujeres que han liderado la Selección Mexicana de Fútbol

La selección femenil mexicana de fútbol emocionó a sus aficionadas y aficionados dando a conocer que, tras dos años de no jugar en estadios europeos, el TRI femenil hará una gira por Europa.

Se espera que del 5 al 13 de abril, el equipo viaje al viejo continente para enfrentarse con dos selecciones de gran nivel. La selección femenil tuvo su última participación en Europa durante el torneo de Chipre en febrero de 2020. Sin embargo, una gira de preparación no había sido posible desde marzo de 2019.

Cada día más apasionados del fútbol se suman a la lista de aficionados de la selección femenil, sin embargo, las desigualdades en cuanto a salario, publicidad y visibilidad en medios sigue siendo profundamente desigual, a pesar de los logros que las futbolistas mexicanas han obtenido.

La selección femenil está conformada por mujeres con grandes habilidades deportivas que están dispuestas a darlo todo por la camiseta, en esta nota te contamos sobre las líderes de la selección femenil mexicana.

Monica Vergara

Empecemos por la líder de líderes. Mónica Vergara se hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser Directora Técnica (DT) titular de un equipo de fútbol en México, actualmente está a cargo de la Selección Femenil Mexicana de fútbol en la categoría Mayor.

Nació en la Ciudad de México, por su dedicación se convirtió en una reconocida futbolista y entrenadora mexicana. Como futbolista participó en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1999 (Estados Unidos) y en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-19 de 2002 (Canadá). Además, participó en dos Copa Oro (2002 y 2006).

Como entrenadora participó en la Copa Mundial de 2011, y llevó a la final a la selección Sub-17 en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2018, que se jugó en Uruguay.

Maribel Domínguez

La selección femenil mexicana no se termina en el equipo Mayor, está compuesta por tres categorías fundamentales. Por primera vez en la historia del fútbol mexicano, las tres categorías se encuentran lideradas por mujeres: Maribel Domínguez es la DT de la sub 20 y Ana Galindo la DT de la sub 17.

Maribel Guadalupe Domínguez Castelán nació en Chalco, Estado de México. Desde su infancia practicó el fútbol en equipos locales de varones, incluso, en algunas ocasiones haciéndose pasar por hombre para poder jugar. La falta de oportunidades en México la motivó a viajar a Estados Unidos, desde el primer año se convirtió en una de las futbolistas más destacadas.

En 2004 fue la máxima goleadora del preolímpico de Atenas y en 2002 formó parte del equipo mexicano que logró la medalla de bronce en los Copa de Oro femenina de la CONCACAF. Su excelente desempeño le ganó el apodo de "Marigol".

Charlyn Corral

Charlyn Corral ya se convirtió en todo un referente del fútbol femenil a nivel nacional, demostrando a las niñas apasionadas por el fútbol que ser una gran futbolista es posible cuando sean mayores.

La reconocida futbolista nació en Tepexpan, Estado de México e inició su camino en el deporte a los 5 años, practicando fútbol con su hermano en la escuela Pumas. Actualmente juega como delantera en el Atlético de Madrid de la Primera División Femenina de España.

Ha disputado dos Mundiales con la Selección Femenil Mexicana y ha sido campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en dos ocasiones. También ha disputado tres Mundiales sub-20 y es la máxima goleadora histórica de los Campeonatos Femeninos Sub-20 de la Concacaf.

Stephany Mayor

Cuando era adolescene participó en ligas amateur, fue ahí donde llamó la atención de la Federación Mexicana de Fútbol. Actualmente juega en el Tigres Femenil.

Ha disputado dos Copas Mundiales de Fútbol con la selección nacional. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, y la de bronce en los Juegos Panamericanos de 2011 y 2015.

Mónica Ocampo

En 2006, fue reconocida por la FIFA como una de las 20 mejores jugadoras del mundo. Jugó en el Torneo Preolímpico Femenino de la CONCACAF 2008, anotando 1 gol, aunque nuevamente no se consiguió el pase al torneo. En 2009 emigró a la Women's Professional Soccer, jugando para el Atlanta Beat y Sky Blue New Jersey.

Norma Palafox

Norma es una futbolista mexicana que nació en Sonora, a pesar de que se distanció del fútbol por un tiempo para participar en el programa de televisión Exatlón de Estados Unidos, en diciembre de 2019 regresó a la cancha, jugando para la Chivas de Guadalajara.