Las mujeres en el reggae, artistas que debes conocer

El Día Internacional del Reggae se celebró por primera vez en 1994, con la intención de motivar a las emisoras de radio jamaicanas para que organizaran especiales sobre las raíces del reggae y sus ramificaciones. Ahora se celebra cada primero de julio.

El reggae es un estilo de música que surgió en Jamaica, pero que se ha hecho universal por el ritmo, que tiene una particular forma de animar e inspirar a la gente.

Siempre que pensamos en "reggae" pensamos en Bob Marley, un artista que marcó un antes y un después en la música reggae, pero constantemente olvidamos que también existen mujeres que disfrutan de crear arte a través de este estilo de música.

El poder femenino, la pasión y la crítica social está presente en la música reggae de las mujeres. Por ello, aquí te contamos sobre algunas artistas que debes conocer:

Rita Marley

La reina del reggae, Alpharita Constantia Marley, criada en Trench Town en Kingston, Jamaica, estaba destinada a la grandeza musical. Ella ya era una joven artista exitosa cuando conoció a su ahora mejor conocido esposo Bob, se casaron en 1966. Rita continuó su carrera en solitario mientras también daba voz para los I-Threes y los Wailers. Rita es justamente conocida como la Reina del Reggae, habiendo hecho historia con la primera canción de reggae en la cima de las listas discográficas y haber sido el primer artista de reggae en presentarse para una audiencia de Grammy. Ha producido varios álbumes exitosos y dirige la Fundación Rita Marley, aliviando la pobreza en los países en desarrollo. Intemporal y generoso.

Etana

Etana es una artista implacablemente positiva, canta con amor pero no temehablar sobre problemáticas complejas en sus letras. Etana ha sido galardonada en varias ocasiones por ser una artista enérgica y comprometida con su trabajo de caridad a través de The Strong Ones United Foundation: la música como una fuerza para el bien.

Tanya Stephens

Tanya Stephens tiene una voz hipnótica y melodiosa que mezcla con riddims de la vieja escuela, algunos dicen que ella nació para ser una artista de reggae. Ella es una introducción muy recomendada para aquellos que acaban de descubrir a las mujeres en el reggae.

Lady Saw

Lady Saw captó la atención internacional con su colaboración ganadora del Grammy con No Doubt. Pero para apreciar realmente su mejor trabajo es necesario profundizar en lo que ha hecho sola.

Kelissa

La artista de reggae de Neo-Roots Kelissa está manteniendo el reggae fresco con un inconfundible sonido pulido. Su música está fuertemente influenciada por su experiencia en África, la música de Kelissa tiene profundidad y significado en su mensaje.





Con información de: yourtripagent

