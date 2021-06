Las mujeres de Arabia Saudita podrán vivir solas, sin permiso de tutores

"No puede ser considerado como un avance estructural, si tomamos en cuenta que las mujeres saudíes constituyen apenas el 5% de la fuerza laboral y el hecho de que no pueden transitar solas por el espacio público, o que deben vestir en público una túnica hasta los tobillos y un velo para cubrir la cabeza y el pelo, o que no pueden elegir pareja ni casarse sin el permiso de su "tutor", o que están obligadas a vivir con su agresor en caso de ser víctimas de violencia familiar", dijo la investigadora en sus redes sociales.