Las mujeres bateristas que definieron al Rock

En el mundo, hay mujeres que han definido la música contemporánea no sólo como líderes de una agrupación, también como instrumentistas y en este caso específico, como bateristas, le han mostrado al mundo su talento.

Aunque es imposible mencionarlas a todas Cultura Colectiva hizo un listado de algunas de ellas, quienes a través de golpeteos se han ganado un lugar privilegiado en un mundo que aún dominan los hombres: el del rock.

Julie Edwards – Deap Vally

Edwards conoció a su compañera de banda Lindsey Troy en Los Ángeles mientras Julie enseñaba en la Atwater Village y Lindsey era su nueva alumna. En ese momento, Edwards estaba en otro dúo y Troy tocaba en solitario por lo que la idea de tocar juntas se dio de forma natural. Rápidamente los ojos del mundo se posaron sobre ellas, en sus cuerpos, su look y su talento.

Cindy Blackman Santana – Santana, Lenny Kravitz, etc.

Cindy Blackman es baterista de jazz y rock principalmente. americano. Además de ser conocida como la esposa de Carlos Santana, se reconoce su trabajo como parte de la banda de Lenny Kravitz. En 1997 grabó Multiplicity, un video en el que enseña a tocar la batería.

Barbara Gruska – The Belle Brigade

El dúo compuesto por los hermanos Barbara y Ethan desde su debut en 2011 se ganaron buenas críticas con su trabajo. Los hermanos Gruska provienen de una familia musical, pues su padre, Jay Gruska, es un compositor de cine y televisión, y su abuelo es John Williams, un famoso compositor galardonado múltiples veces con el Oscar. Su bisabuelo fue Raymond Scott y el baterista Johnny Williams, y otros familiares también trabajaron como bateristas profesionales. Barbara Gruska se especializó en la batería en el Oberlin College y en CalArts, y ha colaborado con artistas como Jenny Lewis e Inara George.

Laura Harris – Ex Hex

Ella es sin duda el alma que le puso la actitud a la banda de pop-punk. El trío de Washington lanzó su álbum debut el pasado otoño colocándose como uno de lo más divertidos del género con tan sólo 33 minutos de música en libertad todo el año.

Samantha Maloney – Eagles of Death Metal, Motley Crue, etc.

Recibió su primer batería a la edad de cinco años y de inmediato se convirtió en una parte importante de su vida. También tuvo un papel destacado en el equipo de basketball en el colegio, tanto que en un puto de su vida tuvo que decidir entre hacer una carrera en el deporte o en la música.

Patty Schemel – Hole, UPSET, formerly Death Valley Girls, etc.

Saltó a la fama como la baterista de Hole desde 1992 hasta 1998. A principios de los 2000, se reunió con su ex compañera de banda Courtney Love durante su carrera como solista y posteriormente fue la baterista de Juliette and The Licks. Hacia 2010, Schemel continúa tocando y dando clases de batería.

Leah Shapiro – Black Rebel Motorcycle Club

Sus primeros trabajos tienen la fuerte influencia punk rock al estilo de Iggy Pop and The Stooges, Ramones, The Doors, Sex Pistols y bandas británicas ochenteras, incluso como The Jesus & Mary Chain, pero a través de su batería ha conducido a la banda entre géneros como blues, el folk, el gospel y el rock.

Moselle Spiller – Crushed Out

Directamente desde Brooklyn, la batería de Moselle es una de las más identificables cuando de rock crudo se trata, pues tiene un gran sentido de la melodía y el ritmo.

bl