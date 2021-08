"Las jóvenes también queremos cambiar al mundo": feminista

¿Será que las jóvenes son idealistas? ¿Por qué se siente que cada día hay más mujeres jóvenes que se identifican con el movimiento por la igualdad de género? ¿Es algo nuevo? En el marco del Día Internacional de la Juventud nos preguntamos qué sienten y qué buscan aquellas juventudes que en muchas ocasiones son señaladas y criticadas de entender poco al mundo.

"No tengas miedo, no es algo malo y no es ir en contra de lo que tu mamá y abuela te enseñaron. El feminismo es una lucha que debes probar", le diría Angélica, quien está por cumplir 60 años a su yo del pasado.

Cuando era joven pocas veces le enseñaron a quererse y cuidarse a sí misma. Después de la muerte de su madre ella adquirió responsabilidades que no pidió, pero era lo que "le tocaba hacer". Con 15 años se hizo cargo de su hermano menor, se convirtió en ama de casa, siguió estudiando y años más tarde, al cumplir 20, empezó a trabajar.

"Vengo de una familia de mujeres trabajadoras, pero eso no era tan admirado como la maternidad y el trabajo doméstico", contó en entrevista para La Cadera de Eva. Ahora tiene una hija que grita a los cuatro vientos ser feminista, tiene su pañuelo verde y cree profundamente en las revoluciones.

¿QUÉ PIENSAN LAS FEMINISTAS JÓVENES?

"Creo que existe algo en esta edad que nos hace cazar el cambio, hacer ruido, ser incómodas e intentar generar mínimo una pizca de conciencia", compartió María, hija de Angélica para La Cadera de Eva. "A veces es agotador, exhaustivo y frustrante porque nos decepcionamos una y otra vez, pero no significa darnos por vencidas", explicó.

Reconoce que todas las mujeres han sido jóvenes y que cada una, en su propio contexto y circunstancia, intentó hacer un cambio, intentó cuestionar o intentó luchar. "No se trata de hacer un reproche a las mujeres del pasado, creo que el feminismo es construcción, aprendizaje y nuevas preguntas".

"Las mujeres a lo largo de la historia se han abierto caminos, han gritado injusticias y han luchado", dijo María, "pero las sociedades cambian, las estructuras se transforman y creo que no es sincero intentar buscar una utopía".

Como joven lo que pide es que le permitan observar con sus nuevos ojos, ser escuchada y sentir. Quiere construir un futuro, que tal vez, considera más igualitario, que necesita cambios que el pasado ya demostró. "Es probable que en unos años, esto que hoy como juventud luchamos sea criticado, pero está bien, porque las nuevas estructuras son necesarias", sostuvo.

Ya existieron cientos de mujeres que fueron jóvenes y desafiantes, conocemos a Sor Juana Inés de la Cruz, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Alfonsina Storni, Frida Kahlo, Billie Jean King, Naomi Wolf, Ruth Bader Ginsburg, Angela Davis, Gloria Steinem, Betty Friedan, Camille Paglia, Martha Lamas, Marcela Lagarde y muchas más. "Ellas ya lucharon en su contexto y circunstancia, sin catalogar sus actos como buenos o malos, nos han dejado cambios y mostrando caminos", dijo la feminista.

Ahora vivimos en otro contexto y es necesario escuchar esas nuevas voces, reconocer a esas nuevas mujeres que están luchando, señalando desde su propia trinchera la violencia de género, la desigualdad, la brecha salarial, la opresión del cuerpo, las disidencias y lo que les atraviesa.

"Para mí es reconfortante ver que más amigas y conocidas nos identificamos con el feminismo y cada una intenta ser parte a su manera", compartió María. "Ahora podemos escuchar a las nuevas jóvenes desafiantes, las que también queremos cambiar al mundo", concluyó.