Las frases machistas de la 4T

El gobierno de Andrés Manuel ha dejado huella con las frases que algunos funcionarios han dicho, como "ponerle una chinga", "piruja", "nalguita", "meterla doblada" y "los símbolos no tienen género" lo que evidencia que la perspectiva de género no es una de las prioridades de este gobierno.

"Ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca": Fernández Noroña

La frase más reciente fue la de Gerardo Fernández Noroña, diputado petista que acusó el cuatro de octubre a la diputada federal del PAN, Adriana Dávila, de estar vinculada a la trata de personas en su natal Tlaxcala, dijo "es más bocona que la chingada", pidió que le hicieran llegar elementos para "ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

En entrevista para la Cadera de Eva, la doctora en Comunicación y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Vivian Romeu comentó: "todo el mundo conoce a Noroña. Me parece que este tipo de comentarios están fuera del siglo XXI; en boca de un político, más todavía; en boca de un diputado que representa el pueblo, aún más".

Aunque el funcionario ya pidió una disculpa pública, la frase de Fernández Noroña "demuestra su falta de conocimiento sobre la gravedad de género que se vive en el país, es claro que no hay perspectiva de género en su discurso, y mucho menos lo habrá en sus acciones", comenta Yair Maldonado Lezama, Coordinador de posicionamiento público del programa de la asociación civil Género y Desarrollo (GENDES), para la Cadera de Eva.

Tanto Maldonado, como la doctora Vivian Romeu y la maestra Alejandra Collado coinciden que el tema de la perspectiva de género no es una prioridad para el gobierno de Andrés Manuel; es decepcionate ver que en un gobierno de izquierda, la agenda de género no esté presente.

"Me parece tan mal el asunto del narcotráfico y la inseguridad, como el matar mujeres por el simple hecho de que son mujeres. Ahí hay un pendiente. Es importante recordarle a la 4T que parte de la agenda democrática incluye la perspectiva de género y la diversidad sexual, no se puede pasar por la democracia sin pasar por ahí", dice la Dra. Romeu . "Aún no termino de entender el gobierno de Andrés Manuel, es una entelequia. Algo que debemos tomar en cuenta es que la mirada de la mujer del actual presidente es una ´mirada cristiana´, reitera.

En cuanto a la importancia del lenguaje, el maestro en Estudios de Desarrollo, Yahir Maldonado y la maestra Alejandra Collado, coinciden en que la violencia es incremental. La más trágica es la violencia feminicida, pero se llega a esta si se permiten las anteriores: la violencia verbal, violencia emocional, violencia psicológica.

"Esta violencia verbal, la que hizo Fernández Noroña, puede repercutir en la diputada y convertirse en violencia psicológica", reitera Maldonado.

Mireles se refiere a las mujeres como "nalguita y piruja"

Un segundo personaje fue José Manuel Mireles, delegado del ISSSTE de Michoacán y exlíder de las autodefensas en el mismo estado; en septiembre generó polémica al referirse como "pirujas", a las parejas de los derechohabientes. "Tenemos que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera piruja", declaró.

En una segunda ocasión se refirió como "nalguita" hacia la pareja de un líder sindical. En el video dado a conocer por Estenógrafo, el subdelegado contó que este líder lo quería extorsionar para que le dieran una base.

"Me amenazó con llevar a 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de él, no mías, yo les llamo de otra manera, a lo mejor más feo, pero esas son palabras mías", dijo Mireles.

En el caso de Mireles, la doctora Vivian Romeu sitúa al exlíder de las autodefensas en un entorno rural, donde estas frases son normalizadas, "es inaceptable, tampoco lo satanizo, que no por ello dejan de ser graves", señala, pero de forma discursiva "nos muestra la ideología machista que subyace de estos dos personajes y la poca ética pública que tienen los políticos en este país. No solo es Noroña, ha pasado con Preciado en el PAN, en el PRI, es parte de la cuestión cultural de este país". Aunque la Dra. Romeu separaría a y Noroña de la 4T.

Ante los comentarios misóginos de Mireles, Andrés Manuel le pidió que se disculpara. En una carta a la opinión pública, el 10 de septiembre, el exlíder de autodefensas dijo que lamentaba profundamente haber parafraseado las palabras de un dirigente sindical.

Lo que vemos ahora es un total descuido del lenguaje, que si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto lo tenía más cuidado, que no por eso significa que haya llevado acabo políticas públicas con perspectiva de género. El actual gobierno parece ignorar el tema, concuerdan los analistas.

Respecto a los cursos de capacitación del personal de gobierno en temas de perspectiva de género, las académicas Romeu y Collado consideran que los cursos pueden ayudar un poco; sin embargo, habría que entender que la violencia es estructural. "Hay que ver el conglomerado de cosas que construyen la violencia, la casa, la escuela, los medios, se tiene que trabajar desde todos los frentes", comenta Collado.

"Se las metimos doblada": Pago Ignacio Taibo II

El tercer personaje fue Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, quien en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2018 dijo: "sea como sea, se las metimos doblada, camarada; yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este julio pasado fue el derecho a llamar a las cosas por su nombre, a los culeros, culeros y a los enmascarados, enmascarados".

Sobre la declaración de Taibo II, Yair Maldonado señaló: "hay algo que se llama ´pacto masculino´, es cuando los hombres nos damos chance de estas acciones que impiden alcanzar la igualdad, esto solo echa a perder lo que ya se había avanzado en temas de igualdad. El lenguaje construye o destruye. Muchas de estas expresiones de ´picardía mexicana´ tienen un trasfondo. En el caso de Taibo, es una apología a la violación".

La importancia de cuidar el lenguaje, se puede explicar con una consigna feminista "lo que no se nombre, no existe", comparte Maldonado, "lo que sí se nombra, demuestra mucho sobre el momento sociocultural en el que nos encontramos, un momento sin conciencia, porque si lo dejamos pasar, se puede escalar al siguiente nivel, y llegar a violencias feminicidas y crímenes de odio, por ello hay que desmantelar la violencia en todos los niveles".

"Los símbolos no tienen género": Jesús Ramírez

El vocero de la presidencia, Jésus Ramírez Cuevas, mostró simbólicamente lo que ya se ve, un ´gobierno patriarcal´, señala Juan Domingo Argüelles en una columna de Milenio. Un día antes de que Andrés Manuel tomará posesión, Ramírez mostró lo que sería la imagen de este gobierno, cinco héroes de la patria: José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

El argumento de Ramírez fue que "se escogió esa iconografía por ser la más reconocida por niños, por jóvenes, por adultos, por adultos mayores y esa es la razón por la cual se escogió esta iconografía. Los símbolos —porque son símbolos más que personas—no tienen género y en esa calidad es que están presentes en la nueva iconografía del gobierno". Una muestra más de que el gobierno de la 4T ignora o no es de su interés adentrarse en el tema.

La maestra en Estudios de la Mujer, Alejandra Collado, dice no sorprenderse de estas acciones, aunque sí expresa su decepción: "nosotras nunca estuvimos contempladas en la 4T, aunque el feminismo siempre apoyó este movimiento. Nunca se nos tomó en cuenta en las campañas, cuando se estaba dando este cambio seguíamos invisibles, cuando inicia, nos dimos cuenta que no solo seguimos invisibiles, sino que fuimos mal vistas".

Para la Dra. Vivian Romeu, la llegada de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, y de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación hizo pensar a las feministas que por ser mujeres los temas de género iban a parecer en la agenda, "pero han demostrado todo lo contrario, que son temas que no les interesan" señaló. "Creímos que Sheinbaum por ser mujer estos temas iban a fluir más rápido, pero no fue así", comentó Collado.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, grupos feministas se han quejado de que no han tenido respuesta a sus exigencias, como ha sido el caso de la activación de alerta de género en la Ciudad de México. En respuesta, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha dicho que se están tomando medidas, entre ellas, la capacitación a funcionarios de gobierno. Sin embargo, ¿en estas capacitaciones los altos mandos están contemplados?

Aunque se reconoce que el actual gobierno no cumplirá todo lo que la ciudadanía le pida, sí está en su deber de voltear a ver estas pequeñas luchas que feministas están haciendo, que por pequeños descuidos en el lenguaje, se dan pasos en retroceso en temas que ya se habían superado.