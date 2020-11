Las feministas son las que tienen mejor sexo, la ciencia lo confirma

El feminismo es una corriente de pensamiento que influye positivamente en muchos aspectos sociales, pero posiblemente no sabías que también puede traer beneficios a tu vida sexual, según lo revelado por un estudio publicado recientemente en Archives of Sexual Behaviour.

Tras haber entrevistado a 462 mujeres —en su mayoría de 38 años— todas aquellas que se consideraban feministas tenían una mejor vida sexual. ¿Cuál es el secreto? Las feministas no buscaban complacer a su pareja, ni fingir el orgasmo para no dañar el ego masculino.

No significa que si eres feminista tengas que dejar de fingir los orgasmos (porque muchas veces se hace con la intención de no hacer sentir mal a tu pareja) más bien se trata de entender que el fin último del sexo no es complacer al hombre. En este sentido, fingir los orgasmos o exagerar el placer sexual para que tu pareja crea que has tenido un orgasmo sin haberlo tenido tiene mucho que ver con perpetuar el sistema patriarcal.

Lo ideal sería que las mujeres no sacrifiquen su propio placer para que su compañero —hombre— no se sienta mal por no haber logrado que ella alcanzase el clímax. La ventaja que tienen las feministas, es que reconocen que tienen el derecho de disfrutar su sexualidad tanto como cualquier otra persona, por lo que prestan atención a su placer y no lo subordinan a los deseos de un hombre.

En cualquier caso, este estudio revela que esto de fingir orgasmos es una costumbre cada vez menos común entre el género femenino. Así, un 58.8 de las encuestadas contaron que antes sí lo hacían pero un 67.3% de ellas aseguran que ya no lo hacen.

El feminismo lucha por la igualdad y por el fin de la violencia contra las mujeres, entre otras muchas cosas, y el hecho de que también abogue por la plenitud sexual femenina es una manera de mejorar nuestra existencia ¿entonces por qué no verlo como un pretexto para adentrarse al feminismo?