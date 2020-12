"Las empresas ganan más eliminando las barreras de oportunidades"

La cuota de género es un plus para las empresas porque un equipo con una diversidad en puestos de liderazgo aporta más beneficios a las empresas. "Incorporar a las mujeres en los consejos no cuesta, al contrario aporta", advierte Claudia Hardy, Co-Presidenta de 2020 Women Of Boards Mexico.

"La riqueza de la diversidad dentro de los grupos de liderazgo se ve cuando al menos 30% de los puestos directivos es ocupado por mujeres u otros integrantes que sean parte de esta pluralidad. Además, un equipo diverso permite que haya un mayor entendimiento del consumidor y una composición distinta de la fuerza laboral".

Actualmente, en México sólo el 2.2%, 56 de 2 mil 574 de los asientos en los consejos administrativos son ocupados por mujeres independientes, es decir, que tuvieron que atravesar una trayectoria profesional para estar ahí, no fue un puesto heredado.

Lee: Empresarias mexicanas impulsan un T-MEC feminista

México es de los países más bajos a nivel mundial

La participación de las mujeres sigue estando por debajo de estándares internacionales y de un porcentaje deseable para impulsar la innovación, productividad y competitividad de las empresas.

La representación de consejeras en México de 8.7% es el nivel más bajo en la OECD y se compara con 22.6% en Estados Unidos (Russell 3000) y 25.8% en Europa (41% Noruega, 37% Francia, 29% Italia y 19% España).

En varios países europeos, el incremento se ha dado principalmente como resultado de cuotas y/o metas específicas de representación.

En el caso de México, para que se logré que más mujeres lleguen a los consejos administrativos se debe procurar su estancia dentro de la empresa para que primero lleguen a cargos directivos. Actualmente, sólo el 16% de las mujeres ocupan un puesto directivo, lo que demuestra que, a pesar de los avances de inclusión laboral, la población femenina aún enfrenta el llamado ´techo de cristal´ en los negocios, de acuerdo con el informe Women in Business 2020 de Grant Thornton.

Lee: Coronavirus amplía la brecha de género en la dirección de empresas

Si se busca que el porcentaje de mujeres dentro de los consejos aumente, primero hay que cuidar las condiciones de trabajo para que este grupo permanezca dentro de la empresa y continúe con su desarrollo, comenta en entrevista Claudia.

El objetivo de Woman on Boards es seguir visibilizando estas brechas de género "porque al visibilizarlas, ya hay un cambio", señala Claudia. Además, Co-Presidenta de 2020 Women Of Boards Mexico, invita a ver más allá de la cuota de género, no basta con incorporar a las mujeres a los equipos de trabajo si no incluirlas en la toma de decisiones.

El objetivo de Woman on Boards para el 2021 es seguir evaluando e identificarlo las brechas de género en México con el objetivo de eliminar las barreras de la oportunidad y más mujeres lleguen a puestos de liderazgo, en beneficio de ellas y por ende de las empresas.