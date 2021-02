Las diferencias entre feministas y la incorporación de nuevas teologías feministas

“No queremos seguir teniendo una sociedad que nos consuma, una sociedad que nos dicte por dónde ir. No queremos ser los hombres y las mujeres dentro de las Iglesias aquellas personas que nos acomodemos a los sistemas. No queremos ser en este momento ni mujeres ni hombres que respondamos a sistemas que ya están acomodados. Este diplomado en particular nos invita a ser diferentes y nos invita a buscar otros caminos de vida, de justicia y de misericordia”.