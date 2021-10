"Las cosas por limpiar" una serie sobre lo difícil de ser madre soltera

Es común escuchar frases como "¿por qué no lo deja?", "La maltratan por tonta, ella debería irse de ahí" cuando se habla de casos de violencia intrafamiliar o violencia en la pareja. En un mundo tan patriarcal donde se le culpa a la víctima por ser violentada, no es raro que se hable poco sobre las muchas dificultades que enfrentan las mujeres depués de separarse o divorciarse.

"Las cosas por limpiar" es una serie que habla precisamente sobre la dificultad de ser una madre soltera que huyó de la violencia y que en el camino tendrá que afrontar todo tipo de dificultades propiciadas por las brechas de género.

Esta serie se estrenó el primero de octubre y poco a poco los usuarios de Netflix la colocaron en uno de los contenidos en tendencia del catálogo de streaming.

¿De qué trata "Las cosas por limpiar"?

La historia aborda la vida de Alex, interpretada por Margaret Qualley, una chica que decide separarse de su pareja tras situaciones de violencia y así emprender el camino de madre soltera que por diferentes circunstancias atraviesan muchas mujeres.Esa situación le impide desarrollar su sueño de ser escritora. Para mantenerse a ella y a su hija busca trabajo y consigue uno como trabajadora de casa particular con familias ricas.

La serie se basa en una historia real, la de Stephanie Land, quien escribió un libro que se transformó en best-seller por relatar su propia vida: Maid. Hard Work, Low Pay and a Mother´s Will to Survive o Empleada doméstica. Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir, en español.

Se trata de una serie que irrumpe en una audiencia que recientemente se emocionó por la serie coreana "El juego del calamar", pero además, habla sobre temas a los que poco se les brinda visibilidad: la desigualdad de género, las brechas económicas, la disriminación en razón de género y la dificultad material y emocional de ser una madre soltera perteneciente a un estrato socioeconómico bajo.

En esta historia se muestra las múltiples dificultades que debe atravesar la protagonista como madre soltera, donde también aparecen la relación con su familia y también su esposo.

La serie fue producida por Molly Smith Metzler, John Wells (E.R., Shameless) y Margot Robbie (Birds of Prey; I, Tonya).

La historia detrás de la serie

Como se dijo arriba, la historia está basada en hechos reales, es Stephanie Land, autora de la historia, quien atraviesa todas esas dificultades tras quedar embarazada, fruto de una relación fallida de cuatro meses.

Por múltiples razones de peso, decide independizarse y ganarse la vida por su propia cuenta. Pero lo que ella no esperaba era convertirse en una mucama y cobrar 9 dólares la hora. El salario más bajo que recibía a comparación de otras servidoras domésticas en aquel entonces. Sin ignorar que, no tenía derecho a vacaciones, ni mucho menos le pagaban si se llegaba a incapacitar. La recesión económica de Estados Unidos en 2008 denotó en su vida un impacto aún más fuerte.

Ella debía moverse de manera constante para alojarse junto con su hija en lugares más seguros. Lo inesperado, debido a la precariedad de los derechos laborales, es que ella y su hija se enferman por culpa del moho que había donde vivían al mudarse.

Con ciertas complicaciones económicas recurre a programas federales para recibir subsidios por parte del Gobierno. Pero no era tan sencillo como parecía. Inicialmente, tenía siete opciones para la elegibilidad; sin embargo, nunca tuvo acceso. Stephanie se las tuvo que arreglar viviendo en albergues de mujeres madre cabeza de familia y de bajos recursos. Así que, decidió seguir adelante.

Con información de: Infobare y La Izquierda Diario

